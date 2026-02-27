Reforma Laboral: hubo incidentes y algunos detenidos en el Centro y frente al Congreso

Antes de la sesión en el Senado de este viernes 27 de febrero se produjeron choques e incidentes entre la Policía Federal y manifestantes de izquierda y algunos sindicatos. Esos incidentes fueron reprimidos por la Policía con gases y carros hidrantes, situaciones en las que se produjeron también algunas detenciones.

Los uniformados debieron cortar el tránsito, mientras los senadores debatían la nueva Ley Penal Juvenil, trámite que después de ese tema dejaria lugar al candente proyecto de la reforma laboral.

Según se indicó más tarde, la Policía de la Ciudad indicó que habían sido arrestadas cinco personas, y una de ellas era uno de los sujetos que había participado del grupo que arrojó bombas molotov frente al Congreso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ese detenido participaba de las protestas y fue reconocido por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano. Los incidentes duraron casi dos horas, hasta que la Policía fue recuperando el control de la zona, mientras los legisladores avanzaban con los temas en agenda en el Senado.

Sobre el arresto de uno de los participantes de las protestas de hace unos días, se indicó que se trata de un argentino de 39 años domiciliado en el partido de Vicente López.

Escenas frente al Congreso. (FOTOS PABLO CUARTEROLO)

Caption

A los otros detenidos se le secuestraron piedras, artículos de pirotecnia, tijeras, manoplas de metal, gomeras, acero esférico de metal y gomeras.

Del Obelisco a la Plaza Congreso

Antes de los incidentes en Congreso, diferentes agrupaciones cortaron calles y avenidas en los alrededores del Obelisco, donde mantuvieron también choques con efectivos de la Policía de la Ciudad, generando tensión y caos en la zona.

Caption

En medio de la protesta, tres efectivos fueron agredidos y la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas por este hecho. ​La protesta se dio en ante el tratamiento en el Senado de la Ley Penal Juvenil y la reforma laboral, que desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por las avenidas Cerrito, 9 de Julio, Corrientes y De Mayo, entre otras.

HB