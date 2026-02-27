Sin paro de controladores aéreos: hay tregua y buscan destrabar el conflicto con EANA

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) decidió suspender las medidas de fuerza que se habían anunciado para esta semana en los aeropuertos de todo el país.

La decisión, que fue formalizada ante la Secretaría de Trabajo, pone por ahora fin al paro que iba a afectar la navegación aérea este jueves y viernes, y se produjo en medio de una nueva instancia de diálogo con las autoridades y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

En un comunicado oficial, desde el Ministerio de Capital Humano informaron que la suspensión de la huelga busca facilitar las conversaciones y acercar posiciones entre trabajadores y representantes de la empresa estatal para avanzar sobre el reclamo salarial, uno de los puntos centrales del conflicto.

A raíz de esa decisión, la actividad aerocomercial se normalizó inmediatamente en los principales aeropuertos del país, evitando así demoras, cancelaciones y la reprogramación masiva de vuelos que se había anticipado en los últimos días.

A pesar de la tregua temporal, el frente laboral no está cerrado. El cronograma de paros escalonados que originalmente iba hasta el lunes 2 de marzo sigue vigente en otras franjas horarias si no se logra un acuerdo con EANA, según explicó el sindicato, que mantiene el reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales.

Desde ATEPSA resaltaron que esta pausa en la acción sindical es un gesto para construir una salida consensuada, pero advirtieron que volverán a retomar la protesta si no llegan a una propuesta concreta que contemple sus demandas.

Por su parte, las autoridades laborales destacaron la importancia del diálogo para garantizar la continuidad y seguridad del servicio esencial de navegación aérea, que moviliza diariamente a miles de pasajeros en rutas nacionales e internacionales.

RG