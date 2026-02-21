Controladores aéreos anunciaron paros para las próximas dos semanas: qué días afectarán esas huelgas

Los controladores aéreos informaron, este sábado 21 de febrero, que implementarán nuevas medidas de fuerza para reclamar aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA)´publicó un comunicado con el cronograma del paro que se realizará durante tres horas al día, afectando a todos los vuelos. El esquema que seguirán será el siguiente:

- El jueves 26 de febrero el paro será de 15 a 18 horas.

- El viernes 27 de febrero el paro será de 19 a 22 horas.

- El sábado 28 de febrero el paro será de 13 a 16 horas.

- El domingo 1 de marzo el paro será de 9 a 12 horas.

- El lunes 2 de marzo el paro será 5 a 8 horas.

En su comunicado, los representantes de ATEPSA remarcan que se trata de una “medida legítima de acción sindical” que sólo tendrá efecto sobre el “despegue de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida”.

Y anunciaron que “quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y búsqueda y salvamento”.

El boicot a Flybondi

El pasado jueves 19 de febrero, Flybondi, compañía que mantenía sus vuelos operativos en Ezeiza al no haberse adherido al paro general que afectó al resto de las aerolíneas locales, debió cancelar sus servicios porque el ala sindical de los distribuidores de combustibles aeronáuticos se negó a prestarle servicio a sus vehículos.

“Flybondi informa que, lamentablemente se ve obligada a cancelar el resto de la programación de vuelos del día debido a la falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general que se está llevando a cabo en Argentina”, indica la empresa en un comunicado.

Y agregó que “durante las primeras horas de la mañana, pudo operar nueve vuelos: desde/hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Río de Janeiro y Florianópolis; desde Mendoza hacia Ezeiza; desde Córdoba hacia Ushuaia y Río de Janeiro; y además un vuelo chárter Rosario–Maceió. Si bien la aerolínea trasladó toda su operación a Ezeiza para mitigar el impacto de la medida de fuerza, dado que allí la compañía cuenta con autoprestación de handling, se ve impedida de continuar con los vuelos programados. En consecuencia, se cancelarán 90 vuelos, afectando a más de 9.700 pasajeros”.

Por su parte, desde la Secretaría de Transporte de la Nación confirmaron que “la empresa elevó los reclamos correspondientes. La falta de abastecimiento responde a una medida sindical, y no empresarial, y afecta a más de 1.100 pasajeros en área de preembarque y cerca de 800 en área de check-in que tuvieron que dirigirse al aeropuerto de Ezeiza para tomar su vuelo programado”.

