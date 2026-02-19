¿Cómo sigue el conflicto en aeronáuticos y en qué se relaciona con la reforma laboral?

El conflicto aeronáutico se profundiza en medio del avance de la reforma laboral y suma tensión entre el Gobierno y los gremios del sector. Tras el paro con alto nivel de acatamiento, desde ATE ANAC advirtieron que “la pelota la tiene el Gobierno” y sostuvieron que el conflicto “no lo generamos los trabajadores, lo genera el Gobierno”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el dirigente social Marcelo Balelli alertó que el proceso de transformación del Estado “no se limita solamente a los trabajadores de un sector”, sino que es “transversal”, en referencia a los cambios en el fuero laboral y a la posibilidad de modificaciones en la ley de empleo público.

Marcelo Belelli es un destacado dirigente sindical argentino, secretario general de ATE ANAC y coordinador de ATE en dicho organismo. Es una voz clave en la defensa de los trabajadores aeronáuticos y en las negociaciones por mejoras salariales y condiciones laborales, liderando medidas de fuerza en aeropuertos.

¿Cómo es el balance que están haciendo ustedes sobre esta hora, a partir de la medida de fuerza de la medianoche?

La realidad es que el balance a primera instancia marca un acatamiento muy importante de los distintos sectores del trabajo, los sectores del comercio, los sectores del transporte. Hay un nivel de participación muy alto de todas las entidades gremiales y de los trabajadores que componen las entidades gremiales, porque los laburantes son los que le dan vida y fuerza a un sindicato. La realidad es que es contundente la medida de fuerza en el campo nuestro o en el que yo me desarrollo, que es el área de transporte aéreo.

Hay un alto nivel de acatamiento de todos los sindicatos del sector y de los trabajadores y, en realidad, refleja un conflicto grande, económico, social, que se está manifestando, más allá, obviamente, de que el gobierno, como hemos mantenido muchas veces, es legítimo, es legal, pero también es legítimo y legal que los trabajadores, cuando hay cosas en las que estamos en desacuerdo, podamos manifestarnos y hacer lo que haga falta para poder defender nuestros propios intereses.

¿Hoy no hay vuelos? ¿Hay alguna empresa que está volando?

Hoy por hoy, la única empresa que está pudiendo desarrollarse de alguna manera es Flybondi, en algunos aeropuertos, porque Flybondi cuenta con un servicio de tierra propio, pero no en todos los aeropuertos, y en muchos aeropuertos, teniendo servicio de rampa propio, tampoco puede hacerlo debido al acatamiento de los trabajadores de la ANAC a esta medida de fuerza. Por ende, prácticamente total el paro de los distintos sectores del transporte aéreo a lo largo y ancho del país.

¿Y cuándo se restablece?

A partir de las 0 horas del día de mañana. El día de mañana a las 0 comienza a funcionar y paulatinamente se va regularizando. Yo quiero dejar en claro un aspecto. Hoy por hoy, como diría futbolísticamente, la pelota la tiene el gobierno, el gobierno que tiene la capacidad para poder realmente, si quiere, mejorar las condiciones de trabajo, hacer más eficiente el Estado, en el caso nuestro, hacerlo desde una perspectiva que realmente mejore el laburo, mejore las condiciones de trabajo y haga más eficiente el Estado, en el caso nuestro particularmente, o el transporte aéreo. Eso estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros hace poco más de 10 días estuvimos con un conflicto salarial.

Hace 10 días que íbamos trabajando en una salida política y, al momento, el gobierno no ha definido ninguna posibilidad, cosa que nos genera que en el corto plazo tenemos que convocar un paro sectorial de los trabajadores de la ANAC, cosa que nosotros tratamos de evitar durante todo este mes, tratando de abordarlo desde el punto de vista político en el ámbito de trabajo que resuelva la situación.

Y la verdad es que el gobierno pareciera ser que evita la solución y que el conflicto no lo generamos los trabajadores, lo genera el gobierno porque cree que su lógica política le conviene a su electorado o le queda bien parado frente a su electorado. Eso realmente es una tirantez y una tensión innecesaria que siempre, de una manera u otra, genera conflictos innecesarios donde el usuario siempre, siempre, siempre termina siendo el que queda en el medio de la tensión generada por el gobierno en este caso.

¿Ustedes tuvieron conciliación obligatoria en este tiempo? ¿Terminó ya o eso se mantiene?

Nosotros hemos decidido levantar la medida de fuerza porque hubo un ámbito de diálogo, una convocatoria del Ministerio de Economía hace aproximadamente 10 días. Nosotros habíamos cobrado el salario y luego lo cobramos sin un aumento que hubiera sido acordado previamente, un aumento que había sido liquidado, había sido puesto en el recibo de sueldo y un día antes de cobrar fue quitado del salario, y luego cobramos tarde sin ese aumento.

Si hay que hacer el Estado más eficiente, si hay que pensar un Estado que funcione mejor, los trabajadores públicos están en condiciones de hacerlo. Yo quiero remarcar algo: no es así que esta ley que se está tratando ahora no afecta a los trabajadores públicos, porque hay muchos organismos del sector público que son regidos por la ley de contrato de trabajo.

Y también, una vez que se avance con esto, el segundo paso es trabajar respecto al cambio de la ley de empleo público, que es la que rige el resto de los sectores públicos. Por ende, este proceso de transformación del Estado, de precarización del Estado, no se limita solamente a los trabajadores de un sector o de otro, es transversal y es una política pública que el gobierno quiere instalar.

O sea, ustedes son estatales, pero no empleados públicos en el caso puntual del gremio de ustedes. ¿Es así?

Nosotros, en el caso nuestro, sí somos empleados estatales, sí somos regidos por la ley de empleo público. Pero hay organismos públicos como el ANSES, como el PAMI, que son organismos públicos pero son regidos por la ley de contrato de trabajo. Por ende, les toca la situación esta del cambio normativo.

Puntualmente, a ustedes esto los involucra de manera indirecta, quizás en el futuro, u ¿hoy ya los comenzaría, en caso de aprobarse, a afectar o regir esas nuevas reglas de juego?

Inicialmente lo que nos afecta a nosotros es lo que comentaba recién Piumato en términos del fuero laboral. O sea, es la centralización en la justicia de la Ciudad de todas las causas que están relacionadas con el trabajo. Sabiendo que el fuero de la Ciudad es un fuero que no es muy amigable ni plausible a los reclamos laborales. Como los organismos públicos o las empresas están en su gran mayoría en su sede central en Capital Federal, todos los reclamos laborales van a quedar en la justicia de la Ciudad y eso va a generar que en muchos casos impacte en la posible resolución favorable de los conflictos que tengamos. Entonces, ese aspecto sí nos toca.

Desde el otro sector se dice que la justicia laboral está impregnada por sectores ligados al kirchnerismo que durante años fueron nombrando a cada uno de sus referentes en esos puestos y ahora, si esto cambia, vendríamos con el otro argumento del otro lado. Finalmente la independencia parece lejana si esto es así.

Pero yo voy a un aspecto. Acá es como cuando dicen que los empleados públicos no pueden ser despedidos porque tenemos estabilidad laboral. Si un empleado público comete un error y hay un proceso sumario, el despido con causa es posible realizar. Entonces, lo que hay que hacer es, si hay jueces que dictaminaron de forma negativa dentro de una lógica del derecho, hay que hacer el proceso correspondiente para que ese juez sea apartado. Lo que no se puede hacer es generalizar, instalar conceptos o ideas que tiendan a generar una visión política errónea.

Si lo que queremos discutir es cómo los sindicatos funcionan mejor, cómo el Estado funciona mejor, cómo la vida laboral del siglo XXI tiene que ser reordenada, nosotros estamos con voluntad de hacerlo. Ahora, lo que realmente creemos es que la intención es debilitar el sector laboral y precarizar al trabajador.

Este tema creo que desde los 90 se potenció y queda la sensación de que desde la posición gremial hay mucha rigidez para aceptar una discusión, una conversación, al menos, para ver, sobre todo en algunos sectores puntuales en donde las reglas de juego laborales cambiaron porque la actividad cambió.Toda la tecnología ha modificado en muchos ámbitos esa lógica y, si eso no se permite, finalmente después viene una ola que se lleva todo por delante. Me parece que habría que evitar esto de ir de un extremo al otro.

Mirá, si vos me preguntás a mí te voy a contar una incidencia. Yo a veces digo por qué cuando hubo un gobierno más afín a la visión de los laburantes no hicimos las transformaciones que había que hacer. Y lamentablemente nos tenemos que afrontar a un contexto de un gobierno que es antilaborante, precarizador, que pisa salarios, que si hay aumento después no te lo reconoce. Entonces, parte del debate que se tiene que dar el movimiento obrero, el campo popular, el peronismo, llámese de la forma que sea, es: ¿por qué no hacemos las transformaciones que tenemos que hacer? ¿Por qué mantenemos el status quo que no debemos mantener cuando están dadas las condiciones políticas para poder abordar los temas?

Bueno, esa es una buena autocrítica la que estás haciendo, porque es interesante también escuchar que desde adentro se plantee que algo hay que hacer o que hubo que hacer lo que había que hacer y no se hizo. Y yo agregaría esto como opinión, que quizás hasta se radicalizaron más esas defensas de ese statu quo durante los tiempos en donde se podría haber cambiado algo.

Sí, comparto con vos. Si gobierna Milei es, indudablemente, porque algunas cosas del sector que nosotros representamos -no hablo de sindicatos, sino de la visión del peronismo- hubo cosas que no abordamos y no se resolvieron. Entonces, lo que nosotros tenemos que reflexionar y ser autocríticos es decir: “Bueno, ¿cómo nos paramos ante una coyuntura donde la sociedad votó a una persona de estas características, la avala y la vuelve a votar dos años después?

¿Cómo hacemos para tener una postura que interpele a la sociedad, que la convenza y que de alguna manera modifique prácticas que la sociedad nos ha ido limitando? Hay situaciones que el peronismo tiene que abordar, que las tiene que abordar con racionalidad y ser lo más convincente posible para interpelar a la sociedad, de que el proyecto nuestro propone un proyecto que nos encuadre en el contexto que tenemos, que aborde aquellos reclamos que la sociedad tiene y que, dentro de todo, sea dentro de un marco de justicia social.