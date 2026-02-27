El Senado de la Nación atraviesa una semana de definiciones que marcan un punto de giro en el mapa del poder político en Argentina. Así, con tres sesiones en apenas cinco días, el oficialismo no solo logró victorias legislativas importantes, como la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, sino que comenzó a materializar lo que en los pasillos del Congreso llaman "el número mágico": los dos tercios de los votos.

Sin dudas, este dato que pasó casi inadvertido, pero que define el nuevo clima de época, fue la sesión preparatoria: por primera vez en años, el bloque que conduce José Mayans y que responde a Cristina Fernández de Kirchner quedó fuera de todas las autoridades de la Cámara. Aquella gran sorpresa la dio la senadora jujeña Carolina Moisés, quien tras romper con el interbloque peronista para formar "Convicción Federal", fue elegida vicepresidenta del Senado.

Aquel movimiento, impulsado por gobernadores como el salteño Gustavo Sáenz, cristalizó una "autonomía peronista" que ahora juega por fuera del mandato de la exvicepresidenta, con fuerte respaldo territorial propio.

En esta misma línea, para alcanzar los dos tercios (47 votos si están los 72 senadores presentes), necesarios para nombrar jueces de la Corte, el Procurador General o avanzar en juicios políticos, el oficialismo trazó una hoja de ruta:

Bloque / Origen Senadores Acumulado La Libertad Avanza 21 21 Unión Cívica Radical 10 31 Impulso País (PRO y aliados) 7 38 Convicción Federal (Moisés y otros) 3 41 Provinciales (Misiones, Neuquén, Salta) 4 45 Santa Cruz (Vidal) 2 47

El rol de los gobernadores y la "diáspora"

La estrategia oficialista, respaldada por figuras como Patricia Bullrich y Karina Milei —quienes supervisaron las sesiones desde los palcos—, se apoya en una negociación directa con los mandatarios provinciales.

El factor Tucumán: El bloque "Independencia", que responde a Osvaldo Jaldo , se ha mostrado como el aliado más colaboracionista, incluso articulando directamente con el PRO de Ignacio "Nacho" Torres .

El peronismo dialoguista: Figuras como Sergio Uñac y Lucía Corpacci acompañaron con su voto la reforma de la Ley de Glaciares, lo que sugiere que el bloque de Mayans podría seguir sufriendo fugas.

La llave del sur: Los dos votos que responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se perfilan como los necesarios para completar la mayoría calificada.

El escenario para la Reforma Laboral

En esta tarde del viernes se espera la tercera sesión de la semana, donde el plato fuerte será la Reforma Laboral. Allí, el oficialismo llega con la euforia de haber demostrado que el quórum ya no depende del kirchnerismo.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y titular del Senado

Sin más, la ausencia notable en los festejos oficiales ha sido la de Victoria Villarruel, quien, aunque cumple con los acuerdos pactados, parece haber cedido el protagonismo de la articulación política a la Casa Rosada y a los gobernadores del "PRO Federal". Así, la "billetera" de las partidas presupuestarias y la fragmentación opositora como herramientas, el Gobierno se prepara para una etapa de reformas estructurales que parecían numéricamente imposibles.