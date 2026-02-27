Fuerte cruce entre Carolina Losada y Juliana Di Tullio: “En tu gobierno tampoco se trató. Lo cajonearon”

La sesión del Senado que debate proyectos clave del Gobierno nacional estuvo marcada por un fuerte cruce entre la senadora radical Carolina Losada y su par de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, durante el tratamiento del régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad.

El intercambio se produjo mientras Losada exponía sobre iniciativas vinculadas a la seguridad y la responsabilidad penal de menores. En ese contexto, recordó que en 2022 presentó un proyecto para crear una nueva figura penal destinada a sancionar a adultos que utilicen a menores para cometer delitos, equiparando esa conducta con la corrupción de menores con fines sexuales.

Según señaló la legisladora, la iniciativa nunca avanzó en el Congreso. Fue entonces cuando recibió una intervención desde su banca por parte de Di Tullio, lo que derivó en un cruce directo dentro del recinto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Reforma laboral: los 4 puntos que podría rechazar la Justicia

“En tu gobierno tampoco se trató. Lo cajonearon”, respondió Losada, mientras el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, le pidió que dirigiera su exposición hacia la presidencia y evitara dialogar con otros legisladores.

La tensión escaló cuando la senadora radical cuestionó las políticas sociales de gestiones anteriores y afirmó que los problemas actuales son consecuencia de años sin soluciones estructurales. Minutos después, volvió a dirigirse a su colega con una frase que rápidamente se viralizó: “Gobernaron 20 años. No finjas demencia”.

Tras el intercambio, Losada continuó su discurso y el debate siguió con normalidad.

Una sesión atravesada por proyectos clave

El episodio ocurrió en una jornada legislativa de alta intensidad política. Desde las 11, el Senado analiza dos iniciativas centrales enviadas desde Diputados: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil.

En el caso de la reforma laboral, el proyecto regresó a la Cámara alta luego de que Diputados eliminara un artículo vinculado a las licencias por enfermedad, pese a que el texto ya había sido aprobado previamente por los senadores.

El debate se desarrolla en un clima político cargado, tras una semana de definiciones legislativas relevantes. Entre ellas, el Senado otorgó media sanción a modificaciones en la Ley de Glaciares y aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea con amplia mayoría.

Banco de horas: qué cambia con la reforma laboral y en qué sectores ya se aplicaba

Mientras se desarrollaban las discusiones parlamentarias, en las inmediaciones del Congreso se registraron manifestaciones contra los cambios en la legislación ambiental. Hubo incidentes con las fuerzas de seguridad, uso de gas lacrimógeno y detenciones de activistas ambientales.

Durante los disturbios también resultó detenido y golpeado un camarógrafo del canal A24, situación que luego fue cuestionada públicamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificó el accionar policial como “reprochable”.

LB