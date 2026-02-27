Eduardo Gerome sobre la reforma laboral: “Quienes se oponen hablan de retrotraer porque no les conviene”

En medio del debate en el Senado por la reforma laboral y la reforma penal juvenil, el abogado penalista, Eduardo Gerome, en diálogo con Canal E, analizó el alcance de ambos proyectos y sostuvo que se trata de discusiones que, a su entender, ya están saldadas.

“Creo que ya está zanjada la discusión y solamente los que se oponen lo están haciendo como para que quede constancia de que no la votaron. Nada más que para eso, porque ya están las mayorías necesarias y porque además se trata de dos reformas que son absolutamente indispensables”, afirmó Eduardo Gerome.

La necesidad de una reforma laboral

Respecto a la reforma laboral, planteó: “La reforma laboral es una herramienta que, si no se cambia eso, va a impedir que el país pueda despegar, porque los costos laborales pasaban a ser altísimos y en forma absolutamente desproporcionada a los temas que estaban en debate, donde había jueces que fijaban unas indemnizaciones y unos intereses que eran fuera de todo contexto”.

En esa línea, Gerome sostuvo: “Entonces, me parece que una ley que ponga fin a estos excesos es fundamental para el desarrollo”.

Quienes se benefician con la industria del juicio y su oposición a la reforma laboral

Ante las críticas que advierten una pérdida de derechos laborales, respondió: “No creo que sea retrotraer nada. Me parece que esto lo están diciendo quienes se oponen, porque no les conviene, porque la industria del juicio benefició a mucha gente, benefició a profesionales, benefició a mucha gente. Y ese beneficio no fue legal, porque desde el momento en que se fijaban indemnizaciones estrambóticas realmente, fuera de toda regulación legal, que la Corte inclusive en muchos casos se ocupaba de bajar”.

Sobre el debate en torno a la extensión de la jornada laboral, el entrevistado agregó: “Creo que en ese aspecto dar libertad para que las partes acepten lo que les conviene o no, y que eso redunde en mayores beneficios económicos para el empleado, por ejemplo, si tiene una jornada de mayor tiempo, que esté compensado por otras cuestiones”.

Y planteó el rol sindical en este nuevo esquema: “Tendrían que ver cuando una situación, tendría que ser una cuestión puntual, cuando una situación escapa a un nivel racional de empleado, de relación empleado-empleador, bueno, ahí intervenir para tratar de lograr que las cosas se equiparen, pero me parece que es fundamental dejar en principio, en principio, que la voluntad de las partes también intervenga”.