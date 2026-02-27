Pedro Gaite: “Está complicada la situación de la inflación” y advierte que podría rondar el 3% en febrero

En diálogo con Canal E, Pedro Gaite, economista, anticipó que la inflación de febrero estaría cerca del 3% y cuestionó el esquema económico por su impacto en salarios, consumo y actividad.

La inflación en Argentina vuelve a ubicarse en el centro del debate económico. Tras el 2,9% de enero, las proyecciones privadas anticipan un febrero sin desaceleración clara. Para Gaite, el panorama es desafiante: “Está complicada la situación de la inflación, ya hace 8 meses que se viene acelerando”.

El economista explicó que el índice mensual prácticamente se duplicó desde el 1,5% registrado en mayo del año pasado. “Los relevamientos de febrero indican que el número va a estar cercano al de enero, probablemente en torno al 3%”, sostuvo, marcando que la baja no sería inmediata.

Además, advirtió que marzo podría traer nuevas presiones por subas en precios regulados: “Hay pautados aumentos en tarifas bastante importantes, sobre todo en luz, pero también hay aumentos en transporte”, lo que pondría un freno adicional al proceso de desinflación.

Ancla salarial, tasas altas y caída del consumo

Gaite detalló que el Gobierno sostiene la desaceleración mediante herramientas que afectan la actividad. La principal, según su visión, es el freno a las paritarias. “Se sigue poniendo un freno bastante fuerte a las paritarias, se presiona para que los salarios no aumenten”, afirmó.

El impacto ya se siente en los ingresos reales: “Los salarios reales desde noviembre del 23 cayeron casi un 13%”, precisó, con pérdidas más profundas en el sector público. Para el economista, la combinación de caída salarial, tasas altas y política monetaria contractiva genera un escenario delicado.

También alertó por el aumento de la mora: “La mora de las familias en los créditos bancarios ya estaba arriba del 9%, en entidades no bancarias arriba del 25%”, niveles que calificó como preocupantes para la cadena de pagos.

A esto se suma la apertura comercial y la apreciación cambiaria. “No hay mucho margen para seguir usando el ancla cambiaria como política de inflación”, advirtió, al señalar que el atraso del tipo de cambio erosiona la competitividad y golpea a la industria.

Dólar estable por deuda privada y dudas hacia el segundo semestre

En cuanto al mercado cambiario, Gaite sostuvo que la estabilidad reciente responde en gran parte al endeudamiento privado. “El endeudamiento privado fue la variable que salvó las papas cuando quemaban”, explicó, recordando el ingreso de divisas vía blanqueo y acuerdos internacionales.

Sin embargo, planteó que el esquema es frágil: “Es un esquema expectativas dependiente y deuda dependiente”. Si aumentan las expectativas de devaluación, podría acelerarse la dolarización y frenarse el ingreso de dólares financieros.

De cara al corto plazo, estimó que la estabilidad podría sostenerse hasta la liquidación de la cosecha gruesa, entre abril y mayo. Pero dejó una advertencia sobre el segundo semestre: la ausencia de esos dólares y una eventual tensión financiera podrían reabrir presiones cambiarias.

Finalmente, cuestionó la falta de una estrategia productiva integral: “Mientras no haya un repunte del consumo, y para eso hace falta que repunte el empleo y el salario, la actividad va a seguir muy planchada”, concluyó.

