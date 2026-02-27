Santiago Casas: “Podríamos ir a un sendero de reducción del riesgo país en los meses que vienen”

La reciente suba del riesgo país —que volvió a acercarse a los 600 puntos— encendió señales de alerta en el mercado financiero argentino. Para el economista Santiago Casas, el movimiento responde más a la volatilidad estructural que a un cambio profundo de tendencia.

“Es un rebote bastante importante y está limpiando todas las ganancias que venía registrando en este año con la baja del riesgo país”, explicó. Según el analista, aquella caída previa estuvo impulsada mayormente por factores internacionales. Ahora, el escenario parece haber girado.

Sin embargo, llevó calma: “Los mercados son muy volátiles, más que nada el argentino, con lo cual no hay que desarrollar una teoría” sobre movimientos de corto plazo. A su juicio, la dinámica anual todavía podría mostrar una compresión del riesgo soberano. “Yo creo que, de todas formas, iríamos a un sendero de reducción del riesgo país en los meses que vienen”, afirmó.

Nuevo bono en dólares y estrategia para reducir la dependencia externa

Uno de los ejes centrales es el debut del nuevo bono en dólares lanzado por el Gobierno, con una tasa de corte del 5,9% y una meta de colocación de US$2.000 millones. La iniciativa busca fortalecer al Tesoro de cara a los próximos vencimientos, entre ellos el pago del 9 de julio.

Para Casas, la lectura es clara: “En la tónica de no depender de Wall Street, el gobierno está lanzando ese instrumento con el fin de recaudar 2.000 millones de dólares”. Y agregó que el instrumento tendrá continuidad: “Este bono va a estar apareciendo bastante frecuentemente y seguramente se adote rápido los 2.000 millones de dólares que el gobierno está buscando conseguir”.

En paralelo, el economista anticipó un cambio en la política monetaria que podría impactar en las tasas. “Esta semana hubo un giro de la política monetaria”, sostuvo, al tiempo que detalló que la inyección de pesos tras la licitación y las operaciones de mercado abierto del Banco Central apuntan a aliviar el costo del crédito.

FMI, reservas e inflación: los puntos sensibles del programa

De cara a la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Casas consideró probable un gesto favorable del organismo. “Yo creo que sí que el fondo va a otorgar el waiver”, afirmó, aunque reconoció que el flanco débil sigue siendo la acumulación de reservas.

En ese sentido, fue directo: “La meta de reservas es el punto débil de Argentina en este sentido”, y recordó que el desvío respecto de los objetivos pactados generó tensiones con el organismo.

Sobre inflación, proyectó una desaceleración más lenta de lo previsto. “Creo que el proceso de desinflación va a ser mucho más lento de lo que esperábamos”, advirtió. Si bien descartó que el índice supere el 2,9% de enero, alertó que perforar el 2% mensual será complejo y que marzo podría mostrar presiones estacionales.