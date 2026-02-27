Eduardo Fernández: “La reforma laboral no soluciona el problema ni de los trabajadores ni de las pymes”

La crisis de las pymes vuelve al centro de la escena en medio del debate por la reforma laboral en el Senado. Eduardo Fernández, vicepresidente de APYME, fue contundente al describir el escenario actual: “La situación es conocida, pero se viene ahora reflejando en números”, afirmó en Canal E, al señalar que el deterioro ya impacta de lleno en la economía real.

Los datos de la industria son elocuentes. En el sector textil, la utilización de la capacidad instalada ronda el 36%, mientras que en la metalmecánica cordobesa vinculada al automotriz se ubica entre el 33% y el 35%. Para Fernández, el problema central no es laboral sino de demanda: “Vivimos del mercado externo, de lo que consumen fundamentalmente los sectores asalariados pasivos y activos”.

Reforma laboral y mercado interno en crisis

El dirigente pyme sostuvo que la actualización de la legislación laboral es una discusión pendiente desde hace años, pero rechazó el enfoque actual. “La reforma laboral no soluciona el problema, ni de los trabajadores, ni de los pequeños y medianos empresarios”, sentenció.

A su entender, la iniciativa apunta a reducir ingresos laborales y podría generar un efecto adverso sobre el consumo. “Solamente vamos a ver que se benefician algunas grandes empresas”, advirtió, y anticipó una posible aceleración de despidos una vez reglamentada la ley.

Fernández también cuestionó que el Gobierno mencione a las pymes únicamente en el marco de esta norma: “La primera vez que el Gobierno Nacional habla de pequeña y mediana empresa es para esta ley”, criticó.

En paralelo, alertó por el impacto de tarifas, fletes y peajes: “Seguimos en desventaja, aún donde hay inversión”, afirmó, al tiempo que señaló que la caída de medidas antidumping podría agravar la competencia externa en sectores como línea blanca y autopartismo.

Empleo, pandemia y falta de horizonte productivo

Consultado sobre el empleo, Fernández reconoció que muchas empresas contuvieron despidos mediante vacaciones adelantadas o paradas técnicas, pero dejó una advertencia: “Seguramente va a haber una aceleración en la caída de empleo”.

En Córdoba, indicó, la cantidad de empleadores cayó 7,3% desde 2023. La comparación con la pandemia refuerza su diagnóstico: en noviembre de 2020 la capacidad instalada era de 63,3%, mientras que en noviembre de 2025 bajó a 57,7%.

Para el vicepresidente de APYME, el problema de fondo es la ausencia de un modelo productivo claro. “No hay un proyecto productivo”, afirmó, y remarcó que las pymes explican la mayor parte del empleo privado.

Además, cuestionó el impacto fiscal de las reformas: “Las pymes vamos a tributar el 2,5 para el Fondo de Asistencia Laboral”, lo que —según advirtió— podría tensionar aún más la ecuación financiera de las empresas.

En síntesis, Fernández planteó que sin recuperación del mercado interno, salarios y empleo, las reformas en debate no resolverán la crisis estructural del sector.

