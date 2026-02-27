La reforma laboral volvió al centro de la escena política y económica, y los datos más recientes del relevamiento Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel en conjunto con Bloomberg, muestran que el debate no se da en el vacío: está atravesado por un clima de malestar económico y una evaluación crítica de la gestión.

Según el informe correspondiente a febrero de 2026, el 53,1% de los encuestados califica al Gobierno como “malo/muy malo”, mientras que el 35% lo evalúa como “excelente/bueno” y un 11,9% lo considera “regular”. En paralelo, la desaprobación del presidente Javier Milei alcanza el 55,3%, frente a un 41,5% que aprueba su desempeño.

Este contexto resulta clave para entender cómo se percibe la agenda de reformas estructurales, entre ellas la laboral. El clima social está fuertemente condicionado por la economía: el 62% considera que la situación económica del país es mala y el 77% tiene la misma percepción sobre el mercado de trabajo actual. Además, el 50% cree que la economía empeorará en los próximos seis meses y el 55% proyecta un deterioro en el mercado laboral.

En ese marco, la discusión sobre cambios en el régimen laboral se inserta en una sociedad que ya muestra señales de desconfianza y fatiga. El desempleo aparece como el segundo problema más importante del país (37,8%), solo por detrás de la corrupción (43,9%), mientras que “altos precios e inflación” todavía concentra el 33,5% de las menciones como principal preocupación.

El dato no es menor: cuando el empleo y el poder adquisitivo ocupan un lugar central en la agenda ciudadana, cualquier reforma que modifique condiciones de contratación, indemnizaciones o negociación colectiva queda inevitablemente bajo la lupa.

El 62% de los argentinos cree que la economía es mala y el 50% anticipa que va a empeorar

La encuesta también evidencia una fuerte polarización política. Entre quienes votaron a Milei en 2023, la evaluación positiva del Gobierno es ampliamente mayoritaria, pero entre quienes no lo apoyaron, el rechazo supera con claridad a la aprobación. Esa segmentación ayuda a explicar por qué la reforma laboral es leída por algunos como una modernización necesaria y por otros como una amenaza a derechos adquiridos.

El gráfico previo muestra una percepción mayoritariamente crítica respecto de los efectos de la reforma laboral. El 55% de los consultados cree que aumentará la precarización laboral y el 49% considera que también se incrementará la informalidad, lo que sugiere un fuerte temor a un deterioro en la calidad del empleo.

En términos de competitividad e inversión extranjera, las opiniones están más divididas: un 40% estima que la competitividad de las empresas aumentará y un 38% cree que no tendrá efectos, mientras que en inversión extranjera el 37% anticipa un aumento y el 33% no prevé cambios significativos.

En cuanto a la oferta de empleo, las posturas se reparten casi en tercios, con un 36% que espera un incremento y un 32% que proyecta una caída. Finalmente, el dato más contundente aparece en derechos laborales: el 59% considera que van a disminuir, frente a apenas un 16% que cree que podrían fortalecerse, consolidando la percepción de que el principal costo de la reforma recaería sobre los trabajadores.

En síntesis, los datos muestran que la reforma laboral no se debate en abstracto: lo hace en un escenario donde la economía sigue siendo percibida como frágil, el mercado de trabajo como deteriorado y la gestión con niveles de desaprobación superiores al 50%. El desafío para el oficialismo será convencer a una mayoría que hoy expresa más pesimismo que optimismo sobre el rumbo económico.

Ficha técnica del estudio

- Estudio: Latam Pulse – Argentina (febrero 2026)

- Organizan: AtlasIntel y Bloomberg

- Población objetivo: población adulta de Argentina

- Muestra: 4.761 encuestados

- Metodología: reclutamiento digital aleatorio (Atlas RDR)

- Margen de error: ±1 punto porcentual

- Nivel de confianza: 95%

- Trabajo de campo: 19 al 24 de febrero de 2026

lr/ff