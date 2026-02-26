El analista político, Andy Tow, pasó por Canal E y se refirió a la votación definitiva de la reforma laboral en el Senado, también aseguró que el proyecto impulsado por el Gobierno tiene altas probabilidades de convertirse en ley, aunque advirtió que el conflicto continuará en el plano judicial.

“El proyecto va a tener sanción del Senado, sanción definitiva, lo van a promover al Poder Ejecutivo, y la cuestión ya pasa a los tribunales”, afirmó Andy Tow. Según explicó, uno de los puntos más sensibles del proyecto es la transferencia de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, lo que ya genera tensiones dentro del Poder Judicial.

Conflictos en el Poder Judicial

“Recordemos que dentro de este proyecto está la transferencia de la justicia nacional del trabajo a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual, también hay una transferencia de servicios, una cuestión institucional que también está generando conflictos dentro del mismo poder judicial”, señaló.

En ese contexto, Tow advirtió que ya se registran protestas en el fuero laboral. “Ha habido protestas, ha habido un paro ahí en el fuero laboral”, agregó. También evaluó la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que anunció movilizaciones y la judicialización de la ley.

El débil poder político de la CGT

Asimismo, resaltó que la falta de un paro general refleja una debilidad política del sindicalismo en esta coyuntura. “Que no haya espacio político para un paro, ya nos indica que se encuentra de alguna manera aislada la protesta”, sostuvo.

Además, el entrevistado recordó que la última medida de fuerza tuvo un impacto limitado. “El paro que hicieron la semana pasada fue bastante parcial, no tuvo gran éxito”. Luego, manifestó que la disputa se trasladará principalmente a los tribunales: “Yo creo que va a ser una pulseada que se va a definir más bien en los estados judiciales”.

También se refirió a las tensiones internas dentro del oficialismo, especialmente entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel. “Bueno, esto es lo nuevo, ya la diferencia, el quiebre que hay entre Mille y Villarruel es público, y sí, se está radicalizando”, afirmó.