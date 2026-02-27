El artículo 58 del aprobado en Diputados Proyecto de Modernización Laboral dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que tiene como fin cubrir obligaciones patronales derivadas de despidos, preavisos, y otras compensaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo y en los distintos estatutos profesionales.

Esta nueva herramienta establece un esquema obligatorio de financiamiento paralelo al régimen vigente: los empleadores deberán efectuar un aporte que sale de la remuneración del empleado, dependiendo de si se trata de empresas grandes o PyMEs (entre el 1 y el 1,5% al 2,5 y 3%) por cada trabajador, tomando como base de cálculo la misma utilizada para las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Reforma laboral: el artículo 44 y el FAL, un mismo problema, dos enfoques diferentes

Puntos en contra y a favor del Fondo de Asistencia Laboral

El abogado laboralista Gastón Ferretti, mencionó que "la mayor fortaleza de este sistema radica en la trazabilidad de los fondos, garantizada por el Artículo 70 de la ley".

"Al formalizarse el pago de la obligación mensual a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el sistema adquiere una transparencia inédita. ARCA actúa como el responsable de la gestión de cobro y cumplimiento, asegurando que los fondos se desvíen correctamente hacia las cuentas administradas", mencionó Ferretti.

"Esta trazabilidad permite que el cumplimiento del empleador sea auditable en tiempo real, otorgando seguridad jurídica tanto a la empresa (que certifica su cumplimiento) como al trabajador y al sistema, eliminando la incertidumbre sobre la solvencia patronal ante una desvinculación", agregó.

Sin embargo, el abogado laboralista, Nahuel Altieri, opinó que como principal punto a destacar del FAL es la desfinanciación del ANSES: “Los porcentajes que iban al Sistema Integrador de Previsión Argentino, tendrá ahora otro destino”, por lo que habrá “menos plata para las jubilaciones de aquellos cobran ese beneficio de subsistencia”.

Otro punto a destacar es que, con la reforma laboral, una vez terminado el vínculo laboral, el empleador debe informar a la agencia administradora y esta tendrá cinco días hábiles para pagar. “Entre una cosa y otra no van a pasar menos de diez días hábiles, cuando en la actualidad son cuatro en total. Y lo más importante no tendrán una sanción por esta demora”, aseguró Altieri. Agregó además a esto que “han derogado ya en la reforma anterior de la ley base el artículo 2 de la Ley 25.323, que imponía un 50% de multa para el pago fuera de término. Hoy no hay sanción”.

De qué forma se administrará el FAL y a quienes beneficia

Altieri señaló que en el proyecto de ley no está especificado en dónde van a invertir ese fondo. La duda que surge aquí para el abogado es “¿Qué va a pasar si la inversión pierde valor? ¿Esto va a significar una pérdida para los empleados?”

Ferretti en este punto señaló que la ley podría mejorar, ya que se observa que el esquema actual presenta cierta rigidez en el aprovechamiento de los excedentes. "Si bien la ley permite suspender los aportes una vez alcanzados los porcentajes de nómina que determine la reglamentación, el sistema podría haber previsto una deducción de impuestos u otras cargas patronales cuando el rendimiento financiero del fondo sea altamente eficiente", luego agregó que "al no contemplar este beneficio, la norma no incentiva al empleador a optimizar la rentabilidad de su fondo más allá del mínimo legal, perdiéndose la oportunidad de que una buena administración financiera se traduzca en un alivio real de la presión fiscal sobre el costo laboral excedente".

El Gobierno impulsa el FAL y apuesta a los “sindicatos capitalistas” como inversores en el mercado de dinero

En esta línea, el abogado laboralista, Matías Cremonte, mencionó que la creación del FAL tiene como grandes benefactores a las aseguradoras, bancos y entidades financieras “que van a administrar ese fondo, van a cobrar comisiones por eso, y van a tener el control de un fondo de muchos miles de millones que van a incrementar la actividad financiera”.

Para finalizar, Cremonte destacó que, con este Fondo de Asistencia Laboral, se está “reviviendo lo que había sido el gran negocio financiero de las AFJP”.

