Ignacio Torres: “En 2027 veo un frente más amplio que JxC, incluso con peronistas”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) la relevancia de atender localmente partos de alta complejidad, considerando que “para nosotros es un orgullo haber podido lograr tener este tipo de operaciones de alta complejidad en nuestra provincia y que no sea necesario derivar a Buenos Aires”. Según explicó, este logro simboliza la soberanía sanitaria.

El político Ignacio Torres es miembro de Propuesta Republicana (PRO) y, desde el 10 de diciembre de 2023, ejerce como gobernador de la provincia de Chubut, convirtiéndose en uno de los mandatarios provinciales más jóvenes del país. Antes de asumir la gobernación, fue diputado nacional entre 2019 y 2021 y senador nacional entre 2021 y 2023, cargos alcanzados por la coalición Juntos por el Cambio. Posee formación en Administración de Empresas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y desarrolló parte de su carrera política en la Fundación Pensar, el think tank de PRO en Chubut.

Me gustaría un balance tuyo de este año.

El balance es obviamente una mezcla de sensaciones con muchos obstáculos. Este año tuvimos que afrontar principalmente obstáculos macroeconómicos derivados de una recesión que golpea fuertemente el bolsillo de todos los argentinos; los chubutenses no estamos exentos, pero también afecta las arcas provinciales y municipales, en medio de un debate sobre cuál debería ser el rol del Estado, un debate de derechos y obligaciones más allá del federalismo fiscal. Fue un año en el que tuvimos que ser muy creativos económica y financieramente, con un barril petrolero prácticamente negativo. En medio de esos obstáculos, podemos estar orgullosos de ser un ejemplo de superación, cumpliendo con lo que un Estado benefactor debe garantizar a la ciudadanía y esperando que vengan tiempos mejores. Siempre creo que podemos mejorar, brindar mejores prestaciones y hacer desde nuestro lugar el mayor esfuerzo posible, también para dinamizar la economía y darle protagonismo a la microeconomía, a los sectores que producen, generan y exportan. Si bien el balance de este año es positivo, espero que en 2026 podamos concretar muchas obras.

Además de ser, como dijo aquí quien te presentó, Elián López Caucero, el gobernador más joven de Argentina, representas a una generación y a un género, varones jóvenes que votaron mayoritariamente por el presidente Javier Milei. Desde el comienzo marcaste una independencia y autonomía muy fuerte y una defensa de los intereses provinciales sobre los del poder ejecutivo nacional. Me gustaría también una reflexión sobre por qué crees que las personas de tu edad y género votaron mayoritariamente por Milei y si te sorprendió el resultado electoral de octubre.

Tengo una mirada pragmática. No soy un analista político, pero vivo la política con pasión y convicción, lo que me permite dormir tranquilo, con coherencia al gobernar y tomar decisiones basadas en lo que creo. Cuando me dicen "Tendrías que haber ido con La Libertad Avanza", estoy convencido de que el tiempo nos termina dando la razón a quienes mantenemos coherencia en la política. No cambio de opinión de un momento a otro ni de camiseta según la coyuntura. Existe una gran resistencia a la frustración. Tenemos una Argentina binaria y pendular, lo que influye en la elección, que se polarizó a nivel nacional. Una tercera vía, la que formé parte y sigo creyendo que necesitamos, una alternativa republicana y federal, no tuvo el resultado esperado porque la gente votó "Milei sí, Milei no". Al analizar el contexto, se ve que enfrente estaba básicamente el pasado. Esto condicionó un voto profundamente emocional, influido por el miedo a un posible caos económico. Todas estas variables generan una tendencia a buscar siempre un enemigo y reducirlo todo a blanco o negro, un error que cometió Juntos por el Cambio en su momento. Hoy se mantiene la misma estrategia.

El Congreso estuvo muy movido, entre otras cosas con la aprobación del Presupuesto, que dejó insatisfechos a muchos gobernadores. Además, presentaste un recurso a la Corte Suprema. ¿Cuál es tu visión sobre la votación del presupuesto y los fondos de coparticipación?

Argentina necesita presupuesto, previsibilidad, algo que parece revolucionario pero no lo es: normalidad. Tenemos diferencias con cuestiones puntuales del presupuesto, pero vuelve a la misma discusión sobre el rol del Estado. Si hoy el gobierno nacional considera que sus únicas funciones son macroeconomía, relaciones exteriores y seguridad interior, esto refleja una desfederalización de las arcas que deberían mantener rutas, puertos y otras funciones que conceptualmente y por dogmas ideológicos el gobierno nacional cree que debe asumir. No estamos en contra, pero decimos que las asignaciones específicas que hoy se retienen o subejecutan deberían transferirse a las provincias con sus propias obligaciones, como el mantenimiento de rutas nacionales, un ejemplo concreto. Además del presupuesto, es necesario garantizar justicia federal y descentralizar las arcas nacionales, hoy profundamente centralistas. Tenemos una matriz fiscal distorsiva y regresiva, muy injusta para las provincias que generan divisas mientras distintos gobiernos nacionales dilapidan recursos. No contar con infraestructura de calidad, como en Comodoro Rivadavia, es surrealista.

En cuanto a la política nacional, hubo un cambio geopolítico en Argentina en los últimos años, con la riqueza trasladándose de la Pampa Húmeda bonaerense hacia la Patagonia y la minería en los Andes, reconfigurando el mapa productivo y político. Por ejemplo, Vaca Muerta podría exportar más que toda la Pampa Húmeda, aun con un barril petrolero prácticamente negativo. La Argentina tiene que mirar al sur, donde hay extensión de tierra, mejores rendimientos de viento, puertos de aguas profundas, tierras raras, uranio, petróleo y gas; no podemos perder otra vez esta oportunidad histórica.

Sobre la polarización y la reconstrucción de espacios políticos, veo un esquema frentista que se viene. Los partidos enfrentan una crisis de representación y se votan nombres propios. Creo que avanzamos hacia frentes más transversales. Un frente podría contener al peronismo productivista y republicano dispuesto a trabajar de manera federal. Incluso veo más amplio que lo que fue un PRO dentro de Juntos por el Cambio. Este frente debe tener una agenda de desarrollo clara, sin caer en discusiones de nombres propios, que hoy atrapan al peronismo y lo desvían de objetivos concretos.

