El nacimiento de trigemelas idénticas en el Hospital María Humphreys de Trelew se convirtió en un hito médico y social para la provincia de Chubut. Se trata de un hecho de extrema rareza —ocurre aproximadamente una vez cada 100 millones de embarazos— y de alta complejidad, que puso a prueba la capacidad del sistema público de salud para responder ante un escenario poco frecuente y de alto riesgo.

El parto se produjo el jueves 25 de diciembre y demandó una planificación exhaustiva y una coordinación precisa de los equipos médicos. Desde la Secretaría de Salud provincial informaron que tanto la madre como las tres recién nacidas evolucionan favorablemente y se encuentran estables.

Al tratarse de un nacimiento pretérmino, las bebés permanecen internadas en el Servicio de Neonatología, donde reciben cuidados especializados para acompañar su recuperación nutricional y garantizar un seguimiento permanente.

La secuencia del parto se desarrolló en poco más de una hora. La primera de las gemelas nació a las 8:49 y pesó 1,460 kilogramos; la segunda llegó al mundo a las 9:50, con un peso de 1,760 kilos; y la tercera nació a las 9:52, con 1,690 kilos. Tras el nacimiento, las tres fueron derivadas de manera inmediata al área de neonatología para una vigilancia continua.

Desde el área sanitaria destacaron que se trató de un caso de “alta complejidad y baja frecuencia”, que exigió una organización rigurosa en todas las etapas del proceso. “Este acontecimiento se desarrolló según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas”, señalaron, y subrayaron el trabajo articulado de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería.

Las trigemelas corresponden a una gestación monocorial triamniótica, es decir, genéticamente idéntica. Este tipo de embarazo se produce cuando un único óvulo fecundado se divide espontáneamente en tres embriones iguales, una condición extremadamente infrecuente que incrementa los riesgos durante la gestación y requiere controles estrictos y una preparación detallada para el momento del parto.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el desempeño del hospital público. “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia”, expresó, y remarcó la importancia de la inversión pública en equipamiento y en recursos humanos capacitados para afrontar situaciones de alta complejidad.

Antecedentes en el país



El nacimiento de trigemelas idénticas tiene muy pocos antecedentes en la Argentina. En 2019, también en Chubut, pero en la ciudad de Comodoro Rivadavia, nacieron Uma, Briana y Luana, consideradas las primeras hermanas idénticas del país. Un año después, en 2020 y en pleno contexto de pandemia, Victoria, Julieta y Delfina nacieron tras una cesárea programada en una clínica de Adrogué. Más recientemente, en septiembre, la provincia de Salta reportó el nacimiento de las trillizas Ainara, Amira y Ámbar.

En todos esos casos, al igual que en Trelew, la internación prolongada en terapia intensiva neonatal fue clave para garantizar la evolución favorable de las recién nacidas, lo que vuelve a poner en relieve el rol central de los equipos especializados en la atención de embarazos múltiples de alto riesgo.

El nacimiento de las trigemelas en Trelew no solo representa un hecho excepcional desde el punto de vista médico, sino también una muestra concreta de la capacidad de la salud pública provincial para responder con eficacia, planificación y profesionalismo ante desafíos extraordinarios.

