A casi dos meses de su desaparición, el Gobierno Nacional ofrece una recompensa para encontrar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, los jubilados que fueron vistos por última vez a mediados de octubre pasado en Chubut. La pareja había salido de la ciudad de Comodoro Rivadavia para realizar una escapada romántica, pero su camioneta fue hallada abandonada días después en Zanjón de Visser, una zona de difícil acceso.

A través del Ministerio de Seguridad, que ahora dirige Alejandra Monteoliva en reemplazo de Patricia Bullrich, se dispuso el ofrecimiento de una recompensa de $5.000.000 por cada uno de los jubilados buscados para quienes aporten datos útiles que permitan encontrarlos, sin haber participado en los hechos investigados. El pago se realizará en la sede de la cartera o donde lo defina la ministra, previo al análisis de la información.

Un noviazgo incipiente, una camioneta abandonada y dos teorías: qué se sabe de los jubilados desaparecidos en Chubut

Juana y Alberto fueron vistos el 11 de octubre pasado cuando salieron del domicilio del hombre, ubicado en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia. Se habían conocido meses atrás en una peña y comenzaron una relación, por lo que habían decidido realizar un viaje a Camarones por la fiesta del 125 aniversario de la ciudad, y partieron hacia allí en la Toyota Hilux de Kreder.

"Conforme a lo determinado en la investigación, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos", señala el texto del ofrecimiento que aparece en la Resolución 1373/2025, publicada en el Boletín Oficial (BO).

Como le habían avisado a sus familias que regresarían el lunes 13 y nunca más aparecieron, se inició una búsqueda y el 17 de octubre se pudo ubicar el vehículo color gris a seis kilómetros de la costa, en una zona ubicada a quince kilómetros de la Ruta Nacional Nº3, la cual es conocida como “Zanjón de Visser”. La camioneta estaba trabada con cierre centralizado y con los elementos personales de las víctimas en su interior, a excepción de sus celulares.

El documento incluye las descripciones tanto de Morales como de Kreder: sobre la mujer, indican que es de contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña, cabello castaño oscuro hasta los hombros, ondulado y con flequillo; al hombre, en tanto, lo caracterizan como de contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos verdes.

Quienes tengan información sobre el caso pueden comunicarse al número de emergencias 911, o de manera anónima a la línea gratuita 134 -dependiente del Programa Nacional de Recompensas-, o dirigirse a la comisaría más cercana a su domicilio.

Qué le ocurrió a los jubilados desaparecidos, según la resolución

La resolución publicada por el Ministerio de Seguridad establece que Pedro y Juana salieron con dirección a Camarones "a bordo de una camioneta dominio Nº NSP-455, marca Toyota, modelo Hilux, con cúpula color champagne", la cual fue hallada semi enterrada en el barro, en el área de Zanjón Visser y Rocas Coloradas, un terreno complejo y difícil para ingresar.

En ese sentido, se señala de manera oficial que se contemplan tres hipótesis posibles de acuerdo a la investigación, encabezada el fiscal Cristian Olazábal: “ausencias voluntarias de las personas, ausencias y desapariciones a partir de un evento accidental y desaparición a partir de resultar ser posibles víctimas de un hecho delictual”.

“Cuando pasa el tiempo, la hipótesis de la pérdida accidental puede mutar hacia un posible homicidio, pero hasta ahora no hay evidencia que indique intervención de terceros”, había comentado sobre la causa Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de Chubut. Sin embargo, todavía se esperan los resultados de los análisis de ADN recolectados, que permitiría determinar si hubo una tercera persona en el vehículo.

La reacción de la hija de Pedro Kreder: "Necesitamos una pista"

Luego de que se oficializara la recompensa que ofrece el Gobierno Nacional, Laura Kreder, hija de Pedro, manifestó que "es una esperanza más, una luz en tanta oscuridad", y que espera que motive a alguna persona que quizás haya visto algo y todavía no se animó a hablar. "Necesitamos una pista, un dato, algo que nos abra una puerta”, añadió en declaraciones a Seta TV.

“Es desesperante. Pasaron dos meses y todavía no se puede saber si alguien más iba arriba. No entiendo por qué demora tanto”, expresó acerca del retraso en los resultados de las pericias biológicas. "Ojalá sirva para que alguien dé ese dato que nos permita empezar a reconstruir qué pasó”, concluyó.

