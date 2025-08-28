Se registraron menos muertes por embarazo en Argentina: qué cambió

Este 31 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Obstetricia y de la Embarazada, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de los cuidados durante la gestación y el impacto de los controles prenatales en la salud de la madre y del bebé.

En las últimas dos décadas, la tasa de mortalidad materna en el país mostró una notable mejoría, pasando de 80 muertes en 2000 a 33 en 2023 por cada 100.000 nacidos vivos, un registro que se ubica por debajo del promedio regional, según datos del Banco Mundial.

La mortalidad materna se define como el número de mujeres que fallecen por causas relacionadas con el embarazo durante el mismo o hasta 42 días después de la finalización de la gestación. Su reducción constituye un indicador clave de acceso al sistema de salud y de efectividad en las políticas públicas de prevención.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto es gracias al incremento de los controles prenatales, que deben ser tempranos (antes de las 12 semanas), regulares (al menos ocho en total, con mayor frecuencia en el último trimestre), integrales, accesibles y centrados en la mujer, siempre respetando su autonomía y dignidad.

El rol de los controles prenatales en la prevención

“Estos controles no solo permiten evaluar el desarrollo del embarazo y detectar de forma temprana posibles complicaciones, sino que también fortalecen el vínculo entre la embarazada, su familia y el equipo de salud. En cada consulta, la mujer encuentra un espacio de contención, orientación y confianza para resolver dudas y recibir acompañamiento”, explicó la doctora Valeria Valko, ginecóloga de OSPEDYC.

Los controles incluyen medidas preventivas como la aplicación de vacunas.

Durante estas consultas se monitorea el crecimiento fetal a través de la medición de la altura uterina, la escucha de los latidos y la realización de ecografías cuando están indicadas. Además, se controlan parámetros como la tensión arterial, el peso materno y los análisis de laboratorio, fundamentales para detectar complicaciones como hipertensión, diabetes gestacional o problemas en el crecimiento del bebé.

Según Valko, “los controles incluyen medidas preventivas como la aplicación de vacunas, la suplementación con hierro y ácido fólico, y la entrega de pautas sobre alimentación saludable, actividad física y señales de alerta. Este seguimiento también prepara a la mujer para el momento del parto, ayudándola a saber qué esperar y cómo atravesar el proceso de forma informada y segura”.

La evidencia científica confirma que el acceso a controles prenatales de calidad reduce de manera significativa la mortalidad materna y neonatal. Un abordaje integral, que contemple tanto la salud física como el bienestar emocional, permite transitar el embarazo con mayor seguridad y confianza.

“Cuidar a la madre y al bebé desde el inicio es fundamental. Por eso, invitamos a todas las embarazadas a mantener sus controles al día y a consultar con su obstetra ante cualquier duda. La prevención y el acompañamiento son las mejores herramientas para un embarazo saludable y un comienzo de vida lleno de oportunidades”, concluyó Valko.