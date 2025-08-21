Una mujer embarazada fue internada por comer milanesas con papel higiénico en Santiago del Estero

Tras la detención el pasado jueves de un vendedor de comida callejera en Santiago del Estero, acusado por vender milanesas y chorizos con ingredientes irregulares, se conoció que una mujer embarazada fue internada por ingerir sus productos.

La víctima terminó internada por intoxicación alimentaria, después de consumir un sánguche de milanesa. El hecho ocurrió en Monte Quemado, durante la fiesta en honor a la Virgen del Carballo, donde los inspectores municipales secuestraron 25 kilos de milanesas y chorizos, y clausuraron el local del comerciante.

Además de sánguches de milanesa, el comerciante ofrecía choripan

La mujer declaró: "Solo le doy gracias a dios que no perdí mi bebé, porque la verdad la pasé muy mal". "Cuando llegué al hospedaje comencé a sentirme muy mal”, detalló, en declaraciones a TN.

La perjudicada que decidió denunciar su calvario se encontraba trabajando durante la tradicional festividad. De acuerdo con su testimonio, poco después se manifestaron los síntomas: dolores de cabeza, vómitos y presión baja. “Mi estómago se retorcía del dolor y después me quedé dormida”, añadió.

En la madrugada volvió a experimentar los mismos síntomas. Sus compañeros de trabajo la asistieron hasta el hospital, donde estuvo casi seis horas internada con suero.

Luego de recibir el alta, la víctima regresó a Santiago del Estero, su ciudad natal, para continuar con su atención médica. Durante su estadía en el Hospital Regional Ramón Carrillo le confirmaron que sufrió una intoxicación leve.

El responsable fue identificado como Marcos Rolando Ávila, que vendía estos productos durante las celebraciones patronales que no cumplían con las normas sanitarias vigentes. Según el informe oficial, entre los ingredientes de los productos decomisados se detectaron restos de papel higiénico.

No descartan que el comerciante decomisado sea imputado

Los inspectores señalaron que los alimentos presentaban malas condiciones de conservación, manipulación inadecuada, falta de higiene, ingredientes de dudosa procedencia y un deterioro avanzado.

Fuentes policiales no descartan que el comerciante sea imputado por delitos contra la salud pública y citado a declarar para explicar el origen y la “particular receta” de sus productos.

