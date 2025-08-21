Un robo a una heladería en la ciudad de Mar del Plata dejó una escena inusual, luego de que un ladrón ingresara al local y antes de llevarse el dinero de la recaudación del día le pidiera disculpas a la empleada. El hombre mantuvo la calma en todo momento, no utilizó armas y trató de que la mujer no se pusiera nerviosa, aunque quedó visiblemente consternada por la situación.

Las imágenes muestran cómo el asaltante entró muy tranquilo al comercio ubicado sobre la calle Constitución al 6200 de la localidad balnearia de la provincia de Buenos Aires. La escena quedó captada por la cámara de seguridad de la heladería, y las imágenes muestran como el delincuente se acercó al mostrador e inicialmente se hizo pasar por un cliente más.

Sin utilizar un arma de fuego o un cuchillo, el sospechoso pasó por detrás del mostrador y abordó la caja registradora. Allí, la abrió y empezó a tomar el dinero mientras la trabajadora lo miraba atónito, sentada en una banqueta. “Perdoname, pero te tengo que robar”, se lo escucha decir en un momento.

En el video se puede ver que en el lugar no había clientes, lo que podría haber causado que el hombre generara un disturbio mayor, y a la trabajadora visiblemente movilizada. “Llama mucho la atención porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘Tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’”, expresó el dueño del comercio al medio local 0223.com.

El robo, que ocurrió el martes pasado, fue calificado por el propietario como "atípico". Por el momento, no se logró identificar al responsable del asalto, pero se radicó una denuncia en la comisaría de la jurisdicción y las autoridades analizan los videos de vigilancia para intentar dar con el paradero del ladrón.

Otro robo en una heladería

El robo al local de la calle Constitución se conoce dos semanas después de otro hecho de inseguridad que tuvo lugar en una sucursal marplatense de la marca Grido, ubicada en el cruce de las calles Alberti y Lamadrid.

A diferencia de lo ocurrido este martes, este ladrón entró al comercio con la cara tapada por una bufanda y un gorro. Rápidamente, simuló tener un arma en la mano y se acercó a una clienta y la vendedora.

La mujer que estaba comprando helado se encontraba detrás del mostrador y no pudo reaccionar a la situación cuando el delincuente se acercó y le dio un terrible empujón. “¡Anda al fondo, dale, anda al fondo!“, le empezó a gritar y se lo repitió varias veces. La víctima cayó al piso y se fue para atrás como pudo, mientras buscaba reincorporarse.

El joven aprovechó y tomó su billetera, que había quedado arriba del mostrador, y después se llevó el dinero de la caja registradora mientras la empleada también se fue para la parte de atrás del local.

