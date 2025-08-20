Ladrón se tiró de 6 metros de altura en un shopping cuando lo descubrieron robando

Un ladrón se arrojó al vacío desde más de seis metros de altura de un shopping, al ser descubierto mientras cometía el robo de un aire acondicionado.

El hecho ocurrió en el shopping El Portal de Rosario. Al ser hallado in fraganti, el delincuente comenzó a correr hacia los pisos superiores, mientras el personal de seguridad lo fue cercando, por lo que el acusado se lanzó al vacío, por lo que se lesionó, y cayó en un sector parquizado interno del complejo.

Por el impacto, el ladrón terminó con una lesión de la rodilla izquierda, por lo que no pudo continuar su fuga, y fue detenido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según consignó el medio La Capital, el hombre fue demorado en la playa de estacionamiento de la planta baja por agentes que prestaban servicio adicional en el centro comercial

Antes de ser trasladado a la comisaría 10ma, el acusado fue llevado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria donde le diagnosticaron que sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda.

Luego, quedó detenido. El caso quedó caratulado como "Tentativa de robo".