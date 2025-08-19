Falleció el policía de 33 años que fue baleado en la cabeza por ladrones en Lanús

Tras pasar 26 días internado en terapia intensiva, falleció el sargento Maximiliano Joaquín Gargiulo, de 33 años, como consecuencia del balazo que había recibido en su cabeza. El hecho ocurrió luego de perseguir a delincuentes que habían robado una camioneta Amarok en el límite entre Lomas de Zamora y Lanús.

Fuentes judiciales le dijeron al diario Clarín que el deceso del policía ocurrió este lunes 18 de agosto, en la clínica Fitz Roy, del barrio de Palermo, donde se encontraba internado con pronóstico reservado hace casi un mes. Al oficial le dispararon la noche del miércoles 23 de julio.

El velatorio de Gargiulo se realizará el próximo miércoles 20 de agosto, en la cochería Canosa de Lanús, ubicada sobre la calle Tucumán al 1174.

El sargento Maximiliano Joaquín Gargiulo

Cómo fue el ataque contra el sargento Maximiliano Gargiulo

Todo comenzó cuando Gargiulo y un compañero de la Policía Motorizada local de Lanús trataron de identificar a los ocupantes de un Volkswagen Golf GTI, sin patente, en General Hornos y Hladnik. Los delincuentes reaccionaron intentando escapar: doblaron en Bucarest, ingresando a Lomas de Zamora, y siguieron cuatro cuadras a máxima velocidad. Luego, volvieron a girar en Mario Bravo y, en el cruce con Ostende, detuvieron el vehículo y se dividieron para desorientar a los agentes que los seguían.

Gargiulo persiguió a dos hombres a pie, pero, de pronto, apareció un Volkswagen Vento gris que ayudó a uno de los sospechosos. A una cuadra del lugar, el policía recibió un balazo en la cabeza y quedó tirado en la calle. Su casco de moto mostraba el orificio de bala en la parte trasera y manchas de sangre.

Gargiulo fue llevado de urgencia al Hospital Evita, de Lanús, desde donde los profesionales lo derivaron a la clínica Fitz Roy: allí falleció tras pasar casi un mes de agonía. También resultó herido el otro agente que participó de la persecución, pero no de gravedad.

La investigación está a cargo del fiscal Martín Rodríguez, titular de la Fiscalía N° 6 de Lanús.

