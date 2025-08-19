La Justicia aceptó un hábeas corpus de los médicos agredidos por el jefe de la comisaría de Taco Pozo

La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña dio un paso clave en la investigación sobre los hechos ocurridos en Taco Pozo este domingo. El tribunal resolvió hacer lugar al hábeas corpus colectivo, preventivo y reparador presentado por la fundación Todo Por Todos, cuyos integrantes denunciaron haber sido víctimas de agresión, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias por parte del comisario Daniel Augusto Melchiori.

La resolución judicial ordena a distintas fiscalías, juzgados correccionales y al Juzgado de Paz de Taco Pozo que, en un plazo máximo de 24 horas, informen si existen denuncias previas contra el jefe policial. También se requirió al Órgano de Control Institucional (OCI) un reporte sobre posibles investigaciones administrativas en curso contra Melchiori.

La medida judicial busca determinar el alcance de las denuncias y abrir un marco de protección frente a posibles nuevos episodios de violencia institucional.

Antecedentes y sumarios

El comisario Melchiori fue acusado de interceptar, golpear y detener a integrantes de la fundación en el marco de un operativo sanitario que brindaba asistencia gratuita en la zona. El episodio, registrado en videos que circularon en redes sociales, derivó en la intervención de la comisaría y la apertura de un sumario administrativo en su contra.

Según el OCI, el funcionario acumula tres sumarios disciplinarios en menos de dos años de gestión y más de veinte denuncias en su contra.

El Ministerio de Seguridad del Chaco ordenó la intervención del Órgano de Control Institucional que desde este lunes lleva adelante una investigación administrativa para determinar responsabilidades. La medida fue dispuesta luego de que el jefe de Policía, Fernando Romero, iniciara actuaciones internas. Paralelamente, la Fiscalía de Derechos Humanos avanza con la causa judicial.