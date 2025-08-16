Conurbala: un joven (16) llegó con un disparo al Gandulfo en Lomas, lo buscaban por el crimen de un jubilado

Un joven de 16 años fue arrestado el pasado viernes 15 de agosto, mientras se encontraba internado por una herida de bala que había recibido en su espalda. Era buscado por matar a golpes a un jubilado el pasado 21 de marzo.

Fuentes policiales detallaron que el adolescente se encontraba en el Hospital Gandulfo y es uno de los responsables de quitarle la vida a Luis Antonio Ramos, de 78 años. Por este homicidio ya había sido detenido un hombre de 23 años, identficado como Roberto Reyes.

Cómo fue el asesinato de Luis Antonio Ramos

El 21 de marzo a la madrugada, el jubilado se encontraba durmiendo junto a su mujer cuando ingresaron tres ladrones a su vivienda, situada en Calandria al 3200, esquina Jujuy, partido de Lomas de Zamora.

Los delincuentes ataron y agredieron a la pareja. La anciana logró sobrevivir, pero su esposo fue golpeado hasta la muerte. Luego, los ladrones huyeron llevándose 300.000 pesos, 1000 dólares y 900 euros. Una vecina reveló que, cuando ocurrieron estos hechos, los hijos del matrimonio estaban durmiendo en la parte de atrás del terreno “y no escucharon nada”.

La policía estudió los videos de las cámaras de seguridad de la zona y descubrió que los delincuentes escaparon usando un Volkswagen Suran rojo. Otro detalle es que uno de los sospechosos tenía notorias dificultades para caminar.

Los investigadores encontraron al titular del vehículo, quien les dio el nombre de un grupo de amigos entre los que se encontraba Roberto Leyes, de 23 años, que tenía un problema físico que coincidía con la renguera que podía verse en los videos. La policía lo detuvo en la intersección de la calle Suiza y Francisco Muñoz Azpiri en Temperley, cuando intentaba escapar usando un remis.

El hombre, que contaba con antecedentes por robo con escalamiento y uso de arma, encubrimiento agravado, robo agravado en poblado y banda, fue imputado por homicidio en ocasión de robo.

