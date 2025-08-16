Quiénes eran la empresaria y el policía hallados muertos en la bañera de un hotel de Florianópolis, Brasil

Encontraron a una pareja sin vida en la bañera de un hotel de Florianópolis, Brasil: las víctimas son la empresaria Ana Carolina Silva, de 41 años, y el cabo Jefferson Luiz Sagaz, de 37 años. El suceso trascendió en las últimas horas, pero ocurrió el lunes 11 de agosto, a la noche, en el Motel Dallas, del barrio Roçado, en São José. Los familiares habían radicado la denuncia por la desaparición de la pareja el domingo, cuando ambos dejaron de contestar los mensajes que les enviaron y tampoco regresaron a buscar a su hija.

Silva era la creadora y propietaria de MoodNails, una cadena de salones de manicura. Sus amigas la llamaban Carol. Sagaz trabajaba en la Academia de la Policía Militar de la Trindade. No tenía su arma reglamentaria al ingresar al hotel.

La pareja convivía desde hace casi veinte años y eran padres de una niña. El domingo, horas antes de su desaparición, habían celebrado el cumpleaños número 4 de la pequeña en un patio de comidas, después la dejaron con una tía y fueron a un bar en el barrio de Coqueiros, donde se los vio por última vez cerca de las 23:30 horas.

El comunicado policial

En el informe sobre el suceso, la Policía explicó que no se encontraron signos de violencia ni en los cuerpos ni en la habitación del motel. Se secuestraron el vehículo, los celulares y las imágenes de las cámaras de seguridad para que los peritos puedan analizaron.

El jefe policial Felipe Simão reveló que sus agentes estudiaron los movimientos del matrimonio y, de esa forma, pudieron encontrarlos en el alojamiento.

El caso está siendo manejado por la Delegación de Homicidios, que maneja tres hipótesis: suicidio, accidente u homicidio. Pero todavía no se sabe que pasó y los investigadores esperan el resultado del examen forense para ver si así pueden establecer ña causa de los misteriosos decesos.

