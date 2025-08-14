Con el primer cargamento de papas congeladas a Brasil, una multinacional exportará valor agregado desde Mar del Plata

Una ruta totalmente nueva que une el parque industrial de Mar del Plata con el puerto. Un recorrido vía barco, directo desde La Feliz hacia la ciudad brasileña de Santa Catarina. Casi 300 trabajadores ocupados al 100% y cientos de productores agropecuarios elevando su tecnología para ponerse al frente de una competitividad mundial, pero apuntando a la región. Y una inversión de USD 3.000 millones que estará full capacity en menos de dos meses. Esquivando los vaivenes de los últimos seis años de la Argentina, una empresa de capitales estadounidenses está a punto de convertirse en un jugador clave en las exportaciones con valor agregado de Latinoamérica.

La empresa líder en productos congelados de papas y batatas, Lamb Weston, completó con éxito su primera prueba de producción a gran escala en la nueva planta ubicada en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata. Según señalaron desde la empresa, “la prueba dio como resultado un producto de excelente calidad comercial, lo que marca un paso importante hacia la inauguración oficial de las instalaciones en octubre”.

Broda, de Lamb Weston: “Elegimos un modelo exportador, que excede a los vaivenes de la economía argentina”

Esto puso en condiciones a la mayor productora de papas congeladas del mundo de poner en un barco el primer cargamento con destino a Brasil, en donde estará la principal plaza de las papas argentinas. La exitosa prueba formó parte del proceso de puesta en marcha de la planta, una fase en la que se aprueban los equipos en condiciones reales de producción. El éxito de este primer corte confirma que el sistema integrado funciona según lo previsto y sienta las bases para las próximas series de producción previas al lanzamiento.

Cadena de valor integrada entre el campo y la industria

“Esto es más que una prueba técnica, es una señal visible del progreso hacia el pleno funcionamiento”, afirmó Romina Broda, VP Latam de Lamb Weston, quien además señaló que el resultado “refleja meses de trabajo en equipo y un fuerte compromiso con el desarrollo del sector agroindustrial de Argentina”.

Según el director de operaciones de la planta que la multinacional tiene en la Argentina, Alejandro Lute, aseguró que “el primer corte a gran escala es una validación importante para todo el equipo”, y que el éxito de la primera prueba “demuestra que nuestra tecnología, nuestros procesos y nuestro personal están funcionando exactamente como se había previsto”.

La balanza comercial terminará USD 12.000 M menos, idéntico monto al primer desembolso del FMI

“Estamos muy emocionados de dar este nuevo paso en apoyo de la creciente categoría de la papa congelada. También nos entusiasma poder servir a nuestros clientes, consumidores y socios de la industria al llevar las innovaciones de Lamb Weston al mercado latinoamericano”, dijo Marc Lehman, vicepresidente senior de Fabricación.

Inversión pública y privada para la obra logística

Para poder transportar los cargamentos vía barcos, la multinacional puso a disposición el diseño y la administración provincial realizó la obra pública de la ruta de circunvalación que une el parque industrial con el puerto. También participó el municipio local destrabando regulaciones. Ambas gestiones están presentes desde el anuncio de inversión, pero en el medio cambió de manos el gobierno nacional. Con ese escenario, nunca cambió el plan: “la estrategia es a largo plazo, a pesar de la táctica del contexto”, suele decir una fuente de la empresa que realizó la inversión más grande de la historia de Mar del Plata.

Las papas, cultivadas en el sudeste bonaerense, tienen una calidad similar a las mejores materias prima de Europa. Por ese motivo principal, Lamb Weston eligió instalarse en territorio argentino, a pesar de las cambiantes condiciones macroeconómicas. Otro punto clave es el destino: como serán un 85% para consumidores de la región, podrán trasladar cualquier suba de costos al precio final.

Con una suba de casi el 80%, las importaciones desde China fueron las que más crecieron y se llevaron USD 8.297 M

La planta de Mar del Plata ya creó aproximadamente 250 puestos de trabajo directos y se espera que genere 3.000 indirectos. Una vez que esté en pleno funcionamiento, se convertirá en una de las plantas de procesamiento más modernas de la región, lo que reforzará el papel de Lamb Weston como líder en innovación y empleador clave en la industria alimentaria argentina.

Lamb Weston es un proveedor líder de productos congelados de papas y batatas a restaurantes y minoristas de todo el mundo. Con 75 años de trayectoria, la multinacional de capitales estadounidenses lideró la industria en innovación. “Desde los campos donde se cultivan las papas hasta las colaboraciones proactivas con los clientes, Lamb Weston siempre se esfuerza por superarse y nunca se conforma. Porque, cuando miramos una papa, vemos posibilidades. Conozca más sobre nosotros en lambweston.com”, sostuvo un comunicado de prensa.

AM/DCQ