Tragedia en Corrientes: un joven murió cuando una camioneta intentó esquivar un zorro e impactó contra un árbol

Un fatal accidente de tránsito se cobró la vida de un joven de 16 años en el paraje Loma Alta, en la jurisdicción de Lomas de Vallejos, provincia de Corrientes.

El hecho ocurrió cuando una camioneta en la que viajaban tres jóvenes se salió de la ruta y colisionó contra un árbol, en un desenlace que según las primeras versiones fue provocado por un animal.

Según fuentes policiales, el conductor del vehículo, una camioneta Toyota Hilux, identificado como Nahir Josuran, declaró que perdió el control al intentar esquivar un zorro que se le cruzó en la ruta.

El impacto fue de costado, lo que provocó que el joven que viajaba en el asiento trasero, Kevin Cardozo, muriera en el acto.

Heridos en el accidente y una investigación en curso

Además de la víctima fatal, en el vehículo también viajaba una joven, identificada como Brisa Barrios, quien fue trasladada a la capital provincial por el sistema de salud pública para ser asistida.

Por su parte, el conductor presentaba heridas leves y se encontraba fuera de peligro.

En el lugar de la tragedia, trabajaron de manera conjunta la Policía, junto a los Bomberos Voluntarios de Caá Catí.

Los tres jóvenes, oriundos de esta última localidad, se dirigían a la ciudad de Corrientes cuando ocurrió el fatal siniestro.

Las autoridades continúan con las tareas de investigación para determinar con exactitud las causas del accidente.