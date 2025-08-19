El barrio San Javier de La Matanza fue escenario de un velorio que combinó ruido, violencia y códigos del hampa. Entre motos que hacían estallar sus caños de escape, disparos al aire y armas sobre el ataúd, los allegados de Lautaro Uriel Figueroa, el motochorro abatido por un policía el sábado pasado, lo despidieron con un funeral tumbero que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 13.45, en la esquina de Anchoris y Lynch, en la localidad de Villa Constructora, partido de La Matanza. Figueroa, armado y junto a un cómplice, intentó robarle la moto a un hombre. La víctima resultó ser un capitán de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) bonaerense, que estaba de civil y acompañado por su hermana.

Al identificarse, comenzó un tiroteo feroz con más de doce balazos. El policía resultó herido en una pierna pero logró repeler el ataque: Figueroa cayó muerto en la calle, mientras su cómplice escapó y continúa prófugo. La moto utilizada por los asaltantes tenía pedido de secuestro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El velorio con armas y motos

En la casa del joven fallecido, sus allegados organizaron un funeral que exhibió todos los códigos de la cultura tumbera. Videos que circularon en redes muestran armas de fuego apoyadas sobre el ataúd cubierto por una mortaja blanca, detonaciones al aire y motos aceleradas hasta sacar llamaradas por el escape.

Los mensajes en redes sociales también acompañaron la despedida: “Mala ahí amigo, nos dejaste tristes… Descansá en paz, siempre presente”, escribió uno de sus amigos en la red social X.

Figueroa ya tenía antecedentes penales por encubrimiento cuando era menor de edad. El caso se suma a la seguidilla de hechos violentos que azotan a La Matanza en los últimos meses. Solo en las últimas 72 horas se registraron los homicidios de Esmeralda Bustamante (23) y Rita Mabel Suárez (47), ambas asesinadas en intentos de robo.

El policía herido permanece fuera de peligro y la investigación está en manos del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza. Por protocolo, la causa pasará a una fuerza federal, ya que involucra a un miembro de la Bonaerense.

GD