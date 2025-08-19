Horror en Chaco: hallaron muerta a una mujer de 68 años en un aljibe y detuvieron a su cuidadora

Este mediodía se confirmó un crimen brutal en la localidad de Presidencia la Plaza. En una vivienda ubicada sobre la calle Sargento Cabral, entre Güemes y Antártida Argentina, fue hallado el cuerpo sin vida de Mirta Córdoba, de 68 años, dentro de un aljibe de unos cuatro metros de profundidad.

El hecho salió a la luz cuando una familiar de la víctima encontró rastros de sangre en el patio trasero de la casa y un cuchillo manchado, junto al pozo de agua. Inmediatamente dio aviso a la Policía, que montó un operativo en la zona.

Personal de la División Bomberos de La Plaza realizó el rastrillaje en el lugar y confirmó la peor sospecha: dentro del aljibe se encontraba el cuerpo de Córdoba, ya sin signos vitales.

Investigación y primeras medidas

La médica de guardia del hospital local, Dra. Angélica Fernández Longoni, constató el fallecimiento. Poco después se hizo presente el Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia, junto al médico policial y la fiscal de Género Nº 9, Fernanda Abraham, quienes asumieron la investigación del caso. En el marco de las primeras diligencias, fue demorada una mujer identificada como R.A.C., de 40 años, quien se desempeñaba como cuidadora domiciliaria de la víctima.

La causa fue caratulada como supuesto homicidio, y en las próximas horas se esperan los peritajes del cuerpo, el relevamiento de pruebas en la vivienda y la declaración de testigos clave para esclarecer lo ocurrido.