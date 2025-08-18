Cayeron los menores buscados por el crimen de una mujer en La Matanza: los entregaron sus madres

La investigación por el crimen de Rita Mabel Suárez, la mujer asesinada frente a su hijo en medio de un intento de robo en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, continúa avanzando. Luego de que la Policía Bonaerense lograra detener al joven de 19 años acusado por su muerte, este lunes se conociño que también cayeron sus cómplices, dos adolescentes menores de edad, que estaban prófugos.

El homicidio de Rita, que era preceptora y tenía 47 años, sucedió el jueves último cuando estaba con su hijo de 15 años arriba de su camioneta esperando que su hija terminara de cursar clases particulares. Durante el fin de semana la causa avanzó y no solo se le tomó testimonio al primer detenido, Alexis Muñoz, sino que también hubo trabajo de campo y de contención con las familias de los involucrados, donde se negocio su entrega.

Madre, preceptora y fan de La Renga: la vida de Rita Mabel Suárez, asesinada en un robo frente a sus hijos en La Matanza

Se trata de los adolescentes de 17 y 16 años que fueron identificados por las cámaras de seguridad en el lugar en el que atacaron a Rita, en la esquina de las calles Juan Florio y Miró. Fuentes judiciales informaron que ya se presentaron en una sede judicial junto a sus madres para someterse a una declaración indgatoria.

Tras el crimen, el caso fue impulsado por el fiscal Carlos Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, que logró reconstruirlo rápidamente gracias a varios registros de video. Sin embargo, los datos que complicaron la situación de los sospechosos fueron los pagos que efectuaron con billeteras virtuales y los ubicaron cerca de la escena.

M.L., el menor de 17 años, habría comprado un agua mineral en un supermercado que se encuentra a seis cuadras de la esquina donde tuvo lugar el intento de robo y homicidio de la mujer. Por su parte, Muñoz pagó un remis para trasladarse a su casa, situada en la localidad de Rafael Castillo, que más tarde fue allanada.

En ese operativo, los agentes lograron su detención y se cree que el otro responsable del hecho se había escapado por el techo de la vivienda. Además, en ese inmueble se secuestraron prendas de vestir que estaban manchadas con sangre, un arma Bersa calibre 38 con ocho balas, y 50 municiones.

Cuando el fiscal Arribas confirmó que dos de los sospechosos tenían menos de 18 años, remitió la causa a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de esa jurisdicción bonaerense, a cargo de Pablo Insúa.

Rita Suárez, la mujer asesinada en Villa Luzuriaga

El ataque contra Rita ocurrió alrededor de las 18 horas de este jueves en la localidad matancera de Villa Luzuriaga. En su vehículo, una Renault Sandero Stepway, se encontraba su hijo, a quien había pasado a buscar de fútbol. Además del menor, Suárez era mamá de una joven de 18 años, a quien esperaba a la salida de una clase particular.

La mujer trabajaba como preceptora de la Escuela de Educación Secundaria N° 142 de González Catán y también tenía un emprendimiento de parches y bordados de camperas y chalecos dedicados a varias bandas de rock nacional, ya que era fanática de La Renga, llamada "Bordados Rock".

Luego de haber sido baleada a la altura de su hombro izquierdo, Rita fue trasladada por los vecinos a la clínica Cruz Celeste, en San Justo. Aún no está claro si intentó resistirse o si quedó inmóvil por la situación, pero fueron las personas que estaban en el lugar quienes la ayudaron a llegar al centro de salud, donde finalmente se informó su deceso.

