La preceptora de la Escuela de Educación Secundaria N° 142 de González Catán y emprendedora de parches y bordados de bandas de rock, Rita Mabel Suárez, fue asesinada por delincuentes que intentaron asaltarla mientras esperaba a su hija salir de clases en la esquina de Miró y Florio, Villa Luzuriaga. Hasta el momento hay dos detenidos y un prófugo.

El ataque ocurrió alrededor de las 18 horas del jueves y Suárez, acompañada por su hijo de 15 años a quien acababa de pasar a buscar por fútbol, fue baleada por los ladrones. Desde el Renault Sandero Stepway, su hijo pidió ayuda a los gritos: "¡Hijos de p… nos arruinaron la vida! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mi mamá!”, según contaron los vecinos.

Rita Mabel Suárez, de 47 años, fue asesinada frente a su hijo en un robo en Villa Luzuriaga

La víctima, de 47 años, era madre de dos hijos: una adolescente de 18 y un niño de 15, quienes la recuerdan como “dulce y dedicada”. A través de un comunicado, sus compañeros de la escuela también expresaron su dolor: "Con profundo dolor informamos que Rita, preceptora, falleció. Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este difícil momento" y recordaron que había renunciado al turno tarde para dedicarse a su emprendimiento, Bordando Rock.

Apasionada por su proyecto personal, estudiaba costura y bordado a máquina, perfeccionando sus técnicas y creando diseños únicos que luego producía y vendía en redes sociales y conciertos. Fanática de La Renga, viajaba por todo el país siguiendo a la banda junto a su familia, financiando los viajes con la venta de sus productos y escribiendo en una publicación promocional: "Lo que me gusta a mí, lo comparto... Por ahí a vos también te gusta".

Rita Suárez pasó su niñez en González Catán y luego se mudó a Isidro Casanova cuando se casó y tuvo a sus hijos. A partir de las 17 y hasta las 20, sus restos serán velados en la localidad donde vivió con su familia.

Cómo fueron identificados los sospechosos del asesinato en Villa Luzuriaga

Luego del crimen, Rita Mabel Suárez fue trasladada rápidamente por los vecinos a la clínica Cruz Celeste, en San Justo. Aún no está claro si intentó resistirse, pero fueron los vecinos quienes la ayudaron y falleció frente a su hijo.

La fuga de los responsables —un mayor y dos adolescentes— terminó horas después cuando fueron identificados por el fiscal Adrián Arribas, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 por la participación de menores. A seis cuadras del crimen, compraron un agua en un supermercado y uno de ellos la pagó con una billetera virtual, lo que permitió identificarlo como Máximo L., según fuentes policiales.

Acto seguido, allanaron su casa en Rafael Castillo sin encontrarlo, y más tarde los ladrones volvieron a usar la billetera virtual al tomar un remis hasta la localidad. Esta vez, quien pagó con la aplicación fue Alex M., otro de los acusados.

Durante el cruce de la transferencia con el Renaper, los testigos finalmente reconocieron la foto del sospechoso como uno de los ladrones. Luego, la Policía Bonaerense lo encontró en su domicilio y lo capturó de inmediato.

Prendas manchadas con sangre, el arma utilizada en el crimen —una Bersa calibre 38— y 50 municiones fueron secuestradas durante el allanamiento. Según el parte policial, el detenido llevaba la misma ropa que al momento del robo y homicidio, y la investigación continúa para dar con Máximo L., que sigue prófugo.

