La Policía Bonaerense identificó a tres sospechosos por el crimen de Rita Mabel Suárez, la mujer de 47 años asesinada frente a su hijo en medio de un intento de robo en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. En ese contexto, los efectivos lograron detener a un adolescente de 19 años en el marco de la investigación, que aunque no pudo negar su participación en el asalto apuntó contra uno de sus cómplices, que son menores de edad.

Se trata de Alex Muñoz, el joven que fue identificado por los investigadores después de haber usado una billetera virtual para pagar un remis cerca de la zona en la que ocurrió el crimen hasta su domicilio, ubicado en la localidad de Rafael Castillo. En esa vivienda, los agentes también incautaron una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador, además de decenas de otras municiones, por lo que quedó imputado inicialmente como autor del homicidio.

Este viernes, el adolescente optó por hacer frente a la declaración indagatoria y le echó la culpa del disparo mortal a M. L., el menor de 17 años que también fue descubierto por un situación similar: hizo un pago virtual al comprar una botella de agua en un supermercado que estaba a seis cuadras de las calles Juan Florio y Miró, donde Suárez fue asesinada.

Por otro lado, Muñoz no tuvo la oportunidad de rechazar haber estado en la escena del crimen porque los diferentes videos de las cámaras de seguridad de la zona lo ubican allí. Además, tras el operativo en su casa, se logró determinar la identidad del tercer implicado: sería otro menor de edad, de 16 años, que al igual que M.L. se dio a la fuga y actualmente se desconoce su paradero.

Madre, preceptora y fan de La Renga: la vida de Rita Mabel Suárez, asesinada en un robo frente a sus hijos en La Matanza

La causa por el asesinato de Rita fue impulsada por el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, que tras concretar la detención del primer sospechoso y corroborar la edad de los otros involucrados la remitió a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de esa jurisdicción bonaerense, a cargo de Pablo Insúa.

Por el momento, las autoridades no terminaron de definir si el arma encontrada en el domicilio de Muñoz fue la que se utilizó en el asalto que derivó en el asesinato de Suárez, que estaba estacionada en su camioneta junto a su hijo de 15 años mientras esperaba que su otra hija saliera de sus clases particulares.

Quién era Rita Suárez, la mujer asesinada en Villa Luzuriaga

El ataque contra Rita ocurrió alrededor de las 18 horas de este jueves en la localidad matancera de Villa Luzuriaga. En su vehículo, una Renault Sandero Stepway, se encontraba su hijo, a quien había pasado a buscar de fútbol. "¡Hijos de p… nos arruinaron la vida! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mi mamá!”, gritó el joven después de que los ladrones le dispararan a su mamá, según contaron los vecinos.

Además del menor, Rita era mamá de una joven de 18 años. La mujer trabajaba como preceptora de la Escuela de Educación Secundaria N° 142 de González Catán y también tenía un emprendimiento de parches y bordados de camperas y chalecos dedicados a varias bandas de rock nacional, ya que era fanática de La Renga.

Recordada como una madre "dulce y dedicada", sus compañeros del establecimiento educativo la despidieron mediante un comunicado: "Con profundo dolor informamos que Rita, preceptora, falleció. Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este difícil momento" y recordaron que había dejado el turno tarde para dedicarse a su emprendimiento en un taller.

Rita Suárez tenía 47 años y era mamá de dos hijos.

Luego de haber sido baleada a la altura de su hombro izquierdo, Rita fue trasladada por los vecinos a la clínica Cruz Celeste, en San Justo. Aún no está claro si intentó resistirse o si quedó inmóvil por la situación, pero fueron las personas que estaban en el lugar quienes la ayudaron a llegar al centro de salud, donde los médicos no pudieron reanimarla.

"Ella estaba adentro del auto, de costado, no llegó ni siquiera a sacarse el cinturón de seguridad“, indicó una testigo del crimen a la señal TN. Tras la denuncia, inició una investigación para dar con el paradero de los responsables, que fueron identificados a las pocas horas.

Prendas manchadas con sangre, el arma y las municiones fueron secuestradas durante el mencionado allanamiento. Según el parte policial, Muñoz llevaba la misma ropa al momento de su detención que cuando sucedió el robo y homicidio. Por el momento, continúan los procedimientos para encontrar a los sospechosos de 16 y 17 años.

