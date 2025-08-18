Dos ladrones intentaron asaltar a un policía cuando se encontraba con su novia en la localidad de Los Hornos, en La Plata, pero durante el hecho se produjo un enfrentamiento y el agente mató a uno de ellos de un disparo, mientras que el otro escapó. El delincuente que murió era un adolescente de 16 años que tenía antecedentes, y fue despedido por sus amigos con distintas publicaciones en las redes sociales.

El parte oficial señala que todo comenzó en el centro comercial de la localidad platense, sobre la calle 68, entre 135 y 136, cuando el integrante de la fuerza de seguridad regresaba a su casa. El efectivo de 29 años en ese momento estaba de franco y vestía de civil, justo cuando viajaba con su pareja a bordo de una moto Corven.

Los ladrones, que también se movilizaban en moto, lo tomaron por sorpresa y lo amenazaron a punta de pistola para que les entregara su vehículo. El policía de inmediato se habría identificado como tal y sacó su arma reglamentaria; como el sospechoso le estaba apuntando, él disparó y lo hirió a la altura de la cintura.

Su cómplice se dio a la fuga y tras un llamado a emeregencias, una ambulancia llegó a el lugar y asistió al menor de 16 años, que fue trasladado al Hospital San Martín, con riesgo de muerte. Horas después, se confirmó su fallecimiento.

A raíz de la muerte del sospechoso, se abiró una causa en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de La Plata, donde se dispuso la aprehensión del efectivo y que se incaute el arma de fuego utilizada en el intento de robo, una Bersa Thunder calibre 9mm, y su moto. Además, el área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense abrió una investigación interna.

En ese contexto, trascendió que el delincuente asesinado se llamaba T. R. y registraba tres antecedentes en la Comisaría Tercera de Los Hornos en los últimos meses. Uno de ellos ocurrió fue el 25 de abril de 2025, donde quedó bajo arresto por robo calificado en poblado y en banda con resistencia a la autoridad, mientras que otro se debió a un caso por tentativa de robo y tuvo lugar el 9 de mayo pasado.

Ahora, el caso pasó a manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 platense, que ordenó una serie de medidas con el objetivo de dar con el paradero del sospechoso que escapó y sigue prófugo.

“Volá alto, ladrón, cuidate": la despedida al delincuente abatido

Los mensajes de despedida hacia T.R. se multiplicaron en redes sociales durante este domingo cuando se conoció la noticia de su muerte tras el intento de asalto. “Volá alto, siempre una re actitud”, fue uno de los posteos que circularon, acompañados de fotos en las que se lo ve arriba de una moto y, en algunas ocasiones, exhibiendo un arma.

"Cuidate y dame fuerzas. Allá arriba nos cruzamos hermano, se muere quien se olvida. Honty siempre en mi corazón, hermano", continúa la publicación. "Mal ahí compañero. Te me arrebataron de las manos. Hermano mío, te voy a extrañar, rey. Eras una re persona mirá como te vinieron a dar, gorra HDPT manga giles (sic)", dice otro de los textos.

En tanto, otro de sus amigos escribió: "Conch.. de la gorra loco, que injusta esta vida de mier... Sabés que siempre vas a estar presente rocho. Que fea noticia, y pensar que estabas organizando algo, con los pibes seguimos en línea hermanito".

En otros posteos, los usuarios expresaron que el menor que tenía antecedentes por robo regresó al mismo entorno delictivo en el que vivía, sin que la Justicia lo sancionara o determinara medidas de contención que para intentar que detuviera su reincidencia. Por ahora, la causa avanza como homicidio en ocasión de robo, aunque se cree que podría pasar a investigarse bajo la figura de legítima defensa.

