Un "chef" tucumano vendía milanesas de papel higiénico en una fiesta en Santiago

Las autoridades de Santiago del Estero arrestaron a un hombre que vendía milanesas hechas con papel higiénico, y tambien chorizos adulterados, en un puesto que había montado en las fiestas patronales que se realizan en honor a la Virgen del Carballo, en la localidad de Monte Quemado. Se decomisaron en el lugar más de 20 kilos del insólito preparado de papel de las 'milanesas', listas para ser comercializadas en ese siempre multitudinario evento regional.

Los inspectores primero comprobaron que el puesto no cumplía las reglas básicas de higiene, tenía falta de refrigeración y superficies sucias, pero la sorpresa fue mayúsucula cuando se percataron que el dueño del 'emprendimiento', oriundo de Tucumán, tenía listas las milanesas hechas con papel higiénico, con lo que el operativo evitó que intoxicara a sus posibles clientes.

Durante el procedimiento se clausuró obviamente el puesto, se labraron actas de infracción y el responsable, como dijimos con domicilio en Tucumán, fue detenido por la policía, ya que lo denunciaron penalmente por venta de productos alimenticios “no aptos para el consumo humano”, lo que podría generarle diversas sanciones.

Los diarios locales detallaron que todo el operativo se cumplió el pasado jueves 14 de agosto en horas de la mañana, en el puesto ubicado en la avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, según el acta de clausura que realizó la Calidad de Vida y Bromatología, aunque los hechos recién se viralizaron en las últimas horas de este sábado 16.

La Dirección de Bromatología remarcó que las compras de alimentos deben realizarse solo en puestos habilitados por las autoridades correspondientes; además advirtió que casos como éste son un grave delito contra la salud pública y representan un gran peligro para el público.

Intoxicación en Córdoba

El caso de Santiago del Estero recuerda a lo ocurrido el año pasado, por lo menos 50 personas se intoxicaron en Córdoba tras ingerir carne en estado de descomposición que fue comprada en un minimercado de Capilla del Monte. Los turistas que disfrutaban sus vacaciones en el pueblo situado al pie del cerro Uritorco sufrieron “vómitos, diarreas, fiebre y dolores abdominales”.

Vecinos denunciaron que en el establecimiento comercial "bajaron siete medias reses en mal estado en el comercio, lanzaron una promoción y fueron vendidas los días jueves, viernes y sábado por la mañana”.

