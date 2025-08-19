Qué pasó con el hombre que vendía milanesas de papel higiénico y aderezos vencidos.

Un hombre fue detenido por vender milanesas y chorizos elaborados con papel higiénico y usar aderezos vencidos. Se secuestraron 25 kilos de alimentos. No se descarta que el comerciante sea imputado por delitos contra la salud pública y citado a declarar en los próximos días.

El hecho se descubrió el pasado jueves por la mañana en la localidad de Monte Quemado, cuando inspectores municipales realizaron un relevamiento en un puesto de comidas en la previa a la celebración de la Fiesta de la Virgen del Carballo, donde asisten miles de personas.

Personal de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología detectó que un puesto de comidas ubicado en la esquina de avenida Juan Domingo Perón y Lavalle no cumplía las reglas básicas de higiene, tenía falta de refrigeración y tenía superficies sucias.

El dueño del puesto, es un hombre oriundo de Tucumán que fue identificado como Marcos Rolando Ávila, quien había preparado milanesas hechas con papel higiénico, listas para poner a la venta durante la fiesta.

A su vez, en el puesto de comida se incautaron chorizos en estado de deterioro y aderezos en el estado de conservación.

"Evitamos que decenas de personas consumieran alimentos que podían poner en serio riesgo su salud. El papel higiénico no solo es improcesable por el organismo, sino que puede provocar complicaciones digestivas severas", indicaron fuentes municipales tras el operativo, consignó Diario Panorama.

Las autoridades labraron un acta, procedieron a la clausura inmediata del local y formalizaron una denuncia penal contra Ávila por la venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado.

No se descarta que el comerciante sea imputado por delitos contra la salud pública y citado a declarar en los próximos días para explicar el origen de los productos que comercializaba.