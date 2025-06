La salud de mujeres y niñas nuevamente en riesgo

Desde 1987 el 28 de mayo fue designado por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe como el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Esto se planteó ante las altas tasas de mortalidad materna que se registraban en América Latina y el Caribe, que no eran exclusivas de la región, por eso se convirtió en Día Internacional. Cada año se recordaba este riesgo de mujeres y niñas con soluciones, con el fin de abogar ante los gobiernos y las autoridades sanitarias para disminuir el impacto en la salud y la vida de miles de mujeres en todo el mundo, pero más especialmente, en los países pobres y de nivel medio. Si bien la muerte y enfermedad de mujeres durante el embarazo puede deberse a múltiples factores, el aborto inseguro constituía el principal determinante de estas muertes en América Latina y Caribe, así como en otras regiones y países subdesarrollados de todo el mundo. Detrás de esos abortos inseguros estaba la falta de acceso a métodos para regular la reproducción o anticonceptivos, que generaba embarazos no planificados e imposibles por circunstancias sociales, económicas y/o personales. La falta de leyes que permitieran el aborto obligaba a las mujeres a usar métodos inseguros con el alto riesgo de muerte. Esto fue cambiando porque la natalidad empezó a disminuir con el aumento de la escolaridad de las mujeres y niñas, la postergación de edad del casamiento, y la disminución de las muertes infantiles, entre otros factores. Como señaló Tobar el domingo pasado: “en economías de subsistencia tener hijos es una inversión. En economías de mercado es un consumo”. Ahora que la natalidad disminuyó en todo el mundo, algunos gobiernos y sectores mal llamados liberales, asocian esto con la legalización del aborto. En Argentina el presidente Milei planteó esto, justificando así su interés en acabar con la ley IVE –Interrupción Voluntaria del Embarazo– algo erróneo, porque la disminución de la natalidad empezó en el país mucho antes de que se aprobara la ley.

Estos grupos ignoran o simulan ignorar, los factores muy estudiados y desde hace mucho confirmados por la demografía. Esto les permite denostar el derecho a decidir de las personas sobre su reproducción frente a la necesidad social de mantener la población.

Es una vuelta a épocas remotas y otras más recientes, donde las metas demográficas eran la norma. Recordemos la política de Fujimori en Perú por el que fue condenado, pero el daño estaba consumado. Aquí políticas como la interrupción del plan ENIA de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, y el achicamiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, ambos en el Ministerio de Salud son muestras claras de la política que niega el derecho a decidir de mujeres y niñas, entre otros derechos. A esto se suma la falta de educación sexual integral, básico para poder decidir es conocer. Por eso ahora difunden una historieta infantil donde promueven no concurrir a la universidad, admirar y seguir a economistas libertarios, entre otros. Así quieren reemplazar la educación para la vida por ésta para el deterioro, que es una manipulación política evidente. Se creó en EE.UU. y ahora la traen aquí. En su afán de eliminar los programas basados en derechos de las personas, se mofan de algunos programas, los desprecian y hacen aparecer como carga para el Estado sostenerlos. ¿Por qué tenemos que pagar todos la IVE? Que la asuma cada mujer o niña fue su decisión dicen, ignorando las violaciones y manipulaciones que llevan a esas niñas al embarazo. También rechazan el Programa de Apoyo a la Salud Menstrual, reconocido mundialmente ya que los métodos se encarecieron y ahora muchas niñas y mujeres no pueden cubrir su necesidad mensual reflejándose en el ausentismo escolar y laboral. Esto afecta el futuro no solo de ellas, sino también del país porque constituyen lastres difíciles de sobrellevar en el desarrollo o producción del país. Pero el gobierno libertario no incluye el cuidado de esas personas, como tampoco de los jubilados que no saben si comer o cuidar la salud con los ínfimos ingresos, tampoco los conmueve la destrucción de las industrias nacionales, entre otros. Por eso la salud de mujeres y niñas hoy aquí y en el mundo está en riesgo.

¡Retrocedimos cien o más años! ¿Viva qué libertad?

La gran pregunta que debemos hacer.