En acuerdo con Telecentro, Chubut suma 120 antenas de internet para escuelas rurales

Chubut incorporará 120 antenas satelitales para mejorar la conectividad en escuelas rurales a través de un acuerdo con Telecentro. Así lo anunció este lunes el gobernador Ignacio Torres, quien sostuvo que la iniciativa “es mucho más que una antena: es igualar hacia arriba y promover la movilidad social ascendente”.

La política se enmarca dentro del Plan Conectar Futuro y será desarrollada a través de un acuerdo entre el Estado, Telecentro y la Fundación del Banco del Chubut, y busca mejorar la conexión de los establecimientos educativos con internet satelital. En los últimos meses, la empresa de telecomunicaciones viene fortaleciendo su alianza con Starlink y colocando antenas en diferentes provincias.

En el evento, Torres señaló que “cuando se modificó la Constitución Nacional en 1994, se desfederalizó la educación, generando entre otras cosas asimetrías muy importantes, como por ejemplo que un chico que nace en la Capital Federal tiene, por defecto, más oportunidades de aquel que nace en el norte o en el sur”, de manera que su gestión busca poder darle “las mismas oportunidades a todos los chicos” con el acceso a la tecnología.

El gobernador Ignacio Torres y el empresario Alberto Pierri

"Detrás de esa conexión hay futuro, progreso, chicos que van a poder desarrollarse profesionalmente; y va de la mano con la decisión política de ir más allá de los días de clase”, sostuvo el mandatario.

En tanto, el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, aclaró que si bien las antenas fueron “pensadas para la educación”, más allá de que estén instaladas en escuelas, “todas las localidades de la provincia van a tener hoy, por lo menos, una conexión satelital”.

En la presentación también propietario de Telecentro, Alberto Pierri, quien dio detalles del convenio. “Hemos hecho un acuerdo con una empresa de nivel internacional, que es Starlink, arribando a la posibilidad de que 120 escuelas puedan estar conectadas, para que alumnos y docentes puedan tener acceso a internet de manera permanente”, aseguró el empresario.

De esta manera, Chubut se suma a las provincias en las que Telecentro y Starlink instalaron sus antenas. En noviembre las compañías anunciaron que colocaron 300 de ellas en escuelas rurales de Catamarca, 113 en establecimientos educativos de la puna jujeña, 130 en San Juan y 100 en Corrientes.

