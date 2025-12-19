El menú navideño aumentó hasta 44% con respecto al año pasado

El menú navideño para una familia de cuatro integrantes aumentó hasta 44% con respecto al año pasado, de acuerdo con un informe de la consultora Focus Market. La inflación anual se ubicaría en torno al 31% según estimaciones privadas.

El estudio analiza tres tipos de opciones (Económica, Intermedia y Premium) y destaca que el factor común de los incrementos reside en la carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera línea y los productos con insumos importados.

Los aumentos en la canasta de servicios en el AMBA triplicaron a la inflación en la era Milei

La brecha entre los diferentes menús se ha profundizado este año, ofreciendo alternativas que varían significativamente en precio y composición.

Menú Económico: $98.266

Está compuesto por un Plato principal con lechón, gaseosa cola (tercera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre incluye 1,5 kg de helado de pote y el Brindis/Mesa dulce consta de 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra.

Es el que menos aumentó respecto a 2024, con una suba del 13%. Incluye. El producto que aumentó es el pan dulce con frutas (44%). Por el contrario, el helado helado de pote bajó un 24% y la sidra un 3%.

Menú Intermedio: $196.599

Está compuesto por un Plato principal con Asado del centro, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El Postre es 1 kilo de Helado artesanal, y el Brindis/Mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos, 1 budín con chips de chocolate, 1 garrapiñada de maní, 1 turrón de almendras, 1 espumante de fresa y 1 champagne.

Presentó un incremento del 39%, donde lideraron los aumentos la gaseosa gaseosa cola de primera marca (58%) y el asado (46%).

Menú Premium: $314.768

Está formado por un Plato principal con Peceto entero premium, gaseosa cola (primera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El Postre es 1 kilo de Helado artesanal, y el Brindis/Mesa dulce consta de 1 pan dulce con frutos secos y frutas (Panadería), 1 Stollen Alemán, 1 Torta de Frutos Secos, 1 Turrón español blando de yema con maní, 1 Sidra premium y 1 Champagne premium.

Esta opción tuvo un salto del 44% interanual. Es el menú que más sintió el impacto de la inflación, donde las subas más importantes se dieron en el peceto (62%) y el champagne (56%).

Aumentos en carne vacuna y gaseosas

Damián Di Pace, Director de Focus Market, explica que el aumento en la carne vacuna responde a una "recomposición de precios tras meses de atraso relativo", sumado a una menor oferta y la clásica presión estacional de diciembre.

En cuanto a las gaseosas líderes, el incremento por encima del promedio se debe a los altos costos logísticos, impositivos y de envases. Sin embargo, Di Pace aclara que los consumidores pueden encontrar alivio "en la compra de promociones 2x1 o descuentos en supermercados".

"El pan dulce con frutos secos se ve afectado por la suba de insumos importados como almendras y nueces, influidos por el tipo de cambio y la inflación internacional", señaló el economista.

Los vinos (excepto los de alta gama) mostraron variaciones mínimas o incluso bajas en sus precios. Según el informe, esto se debe a una caída en el precio internacional y una disminución de las exportaciones, lo que genera un excedente de stock en el mercado interno. Ante la debilidad del consumo local, las bodegas han optado por moderar los aumentos para mantener la competitividad.