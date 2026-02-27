En “QR!” advirtieron: “El debate por la reforma laboral fue pobre para una ley que cambia todo”

En el programa “QR!”, emitido por Canal E, el conductor Pablo Caruso encabezó un análisis político sobre la jornada decisiva en el Senado, donde se debate la aprobación definitiva de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El panel abordó tanto el clima parlamentario como las posibles consecuencias de la iniciativa en la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras.

Durante la apertura, Caruso cuestionó el nivel argumentativo de algunos discursos legislativos. “Si uno escucha con detenimiento la calidad de los discursos para defender estas reformas, es dramático”, afirmó, y agregó que hubo momentos “muy precarios”, aunque reconoció la existencia de intervenciones destacadas de distintos espacios políticos.

El programa repasó algunos episodios que marcaron el debate parlamentario, entre ellos las discusiones por la lectura de discursos dentro del recinto. En ese contexto, se recordó una intervención de la senadora Patricia Bullrich, quien defendió el régimen penal juvenil y planteó la necesidad de fortalecer la responsabilidad familiar.

Según expresó la funcionaria en su exposición, “si no, la escuela termina siendo un depósito y no puede cumplir su principal tarea, que es la educación”, al referirse al rol educativo frente a problemáticas sociales.

El debate se intensificó cuando la senadora Juliana Di Tullio cuestionó a legisladores por leer sus intervenciones y apeló al reglamento del Senado. “Es una vergüenza leer si no estudiaron las leyes que vienen a defender”, sostuvo durante el intercambio, generando tensión en el recinto.

Posteriormente, la senadora Carmen Álvarez Rivero respondió vinculando la discusión con la crisis educativa y afirmó que muchos jóvenes que delinquen no aprendieron a leer debido a deficiencias estructurales del sistema educativo argentino.

Un debate político atravesado por contradicciones

Durante el análisis en estudio, la periodista Irina Hauser señaló contradicciones entre algunos argumentos escuchados en el Senado, especialmente respecto del vínculo entre educación, prevención del delito y políticas públicas. Caruso coincidió y describió el momento político como un reflejo del clima actual del país.

El conductor sostuvo que la discusión legislativa avanza en un contexto de fuerte impulso reformista del Gobierno y remarcó que la aprobación de la ley podría concretarse en las próximas horas. “Se está por aprobar definitivamente una reforma laboral que modifica estructuralmente la realidad de trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, afirmó.

"Leé el reglamento, Patricia": el durísimo cruce de Di Tullio con Bullrich por los discursos leídos del oficialismo

Uno de los segmentos centrales de “QR!” fue la explicación didáctica de la reforma laboral mediante gráficos y ejemplos simples, con el objetivo de traducir el lenguaje técnico del Congreso a situaciones concretas.

El panel analizó cambios vinculados a la organización de la jornada laboral, donde podrían habilitarse esquemas más flexibles que permitan trabajar más horas sin pago adicional inmediato mediante sistemas de compensación. También se abordaron modificaciones en las indemnizaciones por despido, que pasarían a calcularse únicamente sobre el salario básico.

Además, el programa explicó posibles restricciones al derecho de huelga en sectores esenciales, la flexibilización del régimen de vacaciones, la posibilidad de pagos en especie o en moneda extranjera y la extensión del período de prueba laboral hasta seis meses, durante el cual el trabajador podría ser despedido sin las protecciones habituales.

Otro de los puntos señalados fue el cambio en la negociación colectiva, que podría orientarse más hacia acuerdos por empresa en lugar de convenios por actividad, lo que —según el análisis del panel— modificaría el equilibrio tradicional entre empleadores y trabajadores.

LB