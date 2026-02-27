El banco de horas volvió al centro del debate tras la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que le dará un marco legal a una herramienta que ya funcionaba en distintos rubros. La iniciativa fue incorporada en el Proyecto de Modernización Laboral aprobado por el Congreso y establece que empleadores y trabajadores podrán acordar “voluntariamente” un régimen para compensar horas extras y francos, formalizando una práctica que, según empresarios y dirigentes sectoriales, ya existía en los hechos.

La reforma presentada por el Ejecutivo habilita que ambas partes administren la jornada a través de este sistema, siempre bajo acuerdo escrito. El objetivo es ordenar la compensación de horas trabajadas de más en determinados días con menos carga horaria en otros, sin que ello implique el pago automático de horas extras si se respeta el tope legal.

Reforma laboral: el Gobierno ajusta detalles para no tener sorpresas en el Senado

La presidenta de la comisión PyME de CPCECABA, Elisabet Piacentini, explicó que el banco de horas “ya funciona en algunos convenios colectivos muy específicos”, aunque remarcó que la diferencia ahora es que “tiene que estar por escrito y acordado entre empleador y empleado”.

“Entre los rubros que ya cuentan con esta modalidad se pueden encontrar a los vigiladores privados, por supuesto las minerías y algunos otros convenios colectivos que ya lo tratan desde hace tiempo”, detalló Piacentini. Además, señaló que “también dentro del rubro de programadores, tecnológicas y muchas veces en los bancos también, cuando la gente trabaja en forma virtual, realmente estaban recargando algunos días de trabajo y los viernes se trabaja menos”.

En contraste, el presidente de Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, afirmó que en la construcción “no existe el banco de horas”, y aclaró: “en nuestra industria hay un horario normal de trabajo y a partir de ahí hay horas extras”.

El acuerdo entre partes que ya funciona

Desde el comercio minorista también aseguran que la modalidad ya se aplica. El presidente de la Cámara Argentina de Perfumerías, Julio Vázquez, sostuvo que dentro de su rubro “es una cosa de uso normal el banco de horas, al igual que el acuerdo de las vacaciones”.

“Como son comercios minoristas, es todo más dialogable”, expresó Vázquez, quien también opinó sobre el Artículo 44 aprobado en el Senado y luego eliminado antes de su tratamiento en Diputados: “nos puede servir para aquellos casos de empleados que se porten muy mal”.

El dirigente destacó que en los comercios suele primar la flexibilidad y el acuerdo directo, incluso en situaciones de salud. En algunos casos, explicó, es preferible sugerirle a un empleado que no asista si no se encuentra bien, para cuidar al resto del equipo.

“En los casos de embarazo, más allá de lo que dice la ley, vos le decís che, ¿Cuándo te querés ir? ¿Cuándo querés volver? Estás ese día y listo”, describió Vázquez. También mencionó que existen empleados a los que calificó de “degenerados”, que “hacen lo que quieren y complican la vida a todos los demás”, y para quienes contar con respaldo legal sería una herramienta útil.

Límites en la jornada y respaldo legal

El nuevo artículo 198 establece que los convenios colectivos y contratos individuales podrán definir métodos de cálculo de la jornada máxima, siempre que se respeten los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales.

El texto del proyecto indica: “Asimismo, se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico aplicable, ya sea, ley especial y/o Convenio Colectivo de Trabajo”.

Tow sobre la reforma laboral: “Va a ser una pulseada que se va a definir en los estados judiciales”

El presidente de la Confederación Federal PyME, Mauro González, sostuvo que “en los hechos, el banco de horas ya funciona, no solamente en el sector comercial sino también en empresas”, y agregó que la reforma “lo que viene a hacer es blanquear en los hechos un montón de acciones que hoy ya están sucediendo”.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Armando Farina, explicó que antes “si alguien lo hacía, lo hacía de manera extraoficial, hablándolo con algún empleado, hoy se va a hacer de manera oficial”. Y agregó que “el banco de horas sí es una novedad”, porque antes, aunque algunos lo aplicaban, era ilegal.

Según detalló, si un empleado ingresaba más tarde un día y recuperaba esas horas al siguiente, en un eventual juicio podía considerarse que no se habían pagado horas extras. “Eso es lo que regulariza el banco de horas”, afirmó, al señalar que la nueva norma busca evitar fallos adversos contra pymes que actuaban ‘de buena voluntad y de buena fe’”.

GZ/ff