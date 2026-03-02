Empresarios respaldaron la agenda reformista del Gobierno tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se expresó a favor de la agenda reformista presentada por el Presidente Javier Milei durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional ayer domingo primero de marzo.

La Entidad informó que se encuentra “convencida de que el país próspero solo es posible con un sector privado pujante y competitivo, que genere valor agregado y oportunidades de progreso”, tras lo cual agregó que, para lograrlo, debe existir un “entorno adecuado, en el cual las políticas públicas cumplen un rol fundamental”.

Milei anunció reformas para el resto de su gestión: Código Civil, Código Comercial y esquema impositivo

Cabe destacar que hace menos de una semana, el presidente de CAC, Mario Grinman, aseguró en una entrevista radial que “algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”. La entrevista generó idas y vueltas en las redes y medios, evaluando los dichos del empresario.

El orden fiscal y monetario: las bases del proyecto que destacó la CAC

Volviendo al comunicado de la Cámara empresarial, mencionaron que el ordenamiento fiscal y monetario que alcanzó el Gobierno en sus primeros años de gestión, deben ser complementados con reformas estructurales que favorezcan el desarrollo de las empresas y la generación de puestos de trabajo de calidad.

De las últimas semanas, destacaron que la Ley de Modernización Laboral, y los Acuerdos alcanzados tanto con EE.UU. como con la Unión Europea, “representan pasos en la dirección correcta”.

Mario Grinman, presidente de CAC

Además, se resaltaron como positivas las desregulaciones, el fortalecimiento del capital humano y la apertura comercial. Por otro lado, se mostraron de acuerdo con lo expresado en materia de revalorización del largo plazo y respeto de la propiedad privada; así como con lo señalado sobre la relevancia de una reforma tributaria, un pleno aprovechamiento de las capacidades productivas de todo el territorio nacional y una “legislación acorde a los tiempos que corren”.

La misiva finaliza con un llamamiento a efectuar los mayores esfuerzos para que las transformaciones se hagan con el menor costo posible, despegándose de la defensa del status quo que según señalaron, “nos lleva a la decadencia económica y social”, pero sí resaltaron el pedido para que se arbitren los medios disponibles para facilitar la adaptación de empresas y trabajadores a este nuevo contexto, minimizando las consecuencias adversas en materia de actividad y empleo.

“Algunos vamos a quedar en el camino”

En una entrevista del miércoles 25 de febrero con Eduardo Feinmann, el presidente de la CAC, Mario Grinman, mostró su apoyo por el rumbo económico del Gobierno, pero advirtió que la transición hacia un nuevo modelo implica costos para distintos sectores, en un contexto de consumo retraído y crecimiento desigual, al asegurar que “algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”.

Mario Grinman: "Algunos vamos a quedar en el camino"

Grinman destacó que el encuentro del G6 realizado esa semana con el Gobierno ya estaba previsto desde la asunción de Manuel Adorni y que se desarrolló en una coyuntura atravesada por un escenario económico complejo. “Se está atravesando un momento que no es fácil, con crecimiento económico, pero con complicaciones para algunos sectores”.

Según el dirigente empresario, el proceso actual requiere tiempo y esfuerzo colectivo. “Destruir se destruye muy rápido, construir lleva tiempo. Y ahora se está construyendo”, expresó, al tiempo que remarcó que el sector privado debe acompañar aún en un contexto adverso. “Tenemos que aportar todos nuestros granitos de arena aún cuando no la estemos pasando bien”, agregó.

El apoyo del G6 a la Ley de Modernización Laboral

En tanto, el G6 del que también forma parte la CAC y que además reúne a Francisco Gismondi (ADEBA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Rodrigo Pérez Graziano (Unión Industrial Argentina - UIA) también se expresó en las últimas horas a favor de la aprobación de la nueva ley laboral, destacándola como “un paso significativo hacia la modernización del marco normativo que regula las relaciones de trabajo en la Argentina”.

La Cámara Argentina de Comercio apoyó el acuerdo comercial con EE.UU.

En un comunicado emitido el sábado, tras la aprobación del Proyecto de Ley de Modernización Laboral, destacaron que está es una “oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas, capaces de promover la generación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa el país”.

En la misiva señalaron esto como el inicio de una etapa en la que el diálogo entre empleados y empleadores será fundamental. En donde además será importante para la productividad y competitividad que necesitan las empresas para crecer, invertir y generar empleo de calidad.

Por último, el G6 reafirmó en el comunicado su “vocación de diálogo y su disposición a trabajar junto a todos los sectores para consolidar un sistema laboral que combine equidad, previsibilidad y competitividad”, como bases de un crecimiento sostenido e inclusivo.

GZ / lr