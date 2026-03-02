Javier Milei agasajó en Olivos a senadores y diputados de La Libertad Avanza con una cena, tras la apertura de sesiones ordinarias

Luego del discurso que ofreció para dar comienzo a las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei celebró una cena en la Quinta de Olivos con los senadores y diputados de La Libertad Avanza.

El fin de esta reunión fue festejar lo conseguido durante las sesiones extraordinarias y darle ánimo a los legisladores libertarios para que puedan seguir “a todo ritmo” con “la agenda parlamentaria pendiente”, detalló Ámbito Financiero. Este es uno de los objetivos más importantes del Gobierno, y Milei lo dejó muy claro en el discurso que brindó este domingo, donde adelantó sus planes de "90 paquetes de reformas" en lo que queda de su mandato.

Con chicanas a la oposición y los industriales, Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias reforzando su alineamiento con Washington

“Lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos y cuán lejos llegamos. Tenemos la tenacidad para hacer que se concreten, tenemos el apoyo de un pueblo al que está cámara no hizo más que fallarle, pero al mismo tiempo, también tenemos un adversario deshonesto con tal de frenar este cambio de era”, anunció el mandatario.

Y agregó: “Les comento que cada uno de los Ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos para ser tratados en este Congreso. Nueve meses ininterrumpidos de reformas. Algunos dirán que 90 paquetes en un año es excesivo o dictatorial, frente a esto, nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder".

Milei cerró el tema afirmando: "No es, ni nunca será, un 'vamos por todo', porque precisamente la receta que necesita Argentina para prosperar es una reducción del poder del político, sea quien sea el político. No le pedimos el voto a la gente para que nos den el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos”.

Los cuestionamientos de la izquierda al discurso de Milei en el Congreso

Javier Milei recibió fuertes críticas por las declaraciones que hizo durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso este domingo. Romina del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda, afirmó que el mandatario “habló de un país que no existe”.

Entrevistada por la agencia Noticias Argentinas, la legisladora remarcó: “Es un Gobierno que está encarando su tercer año y, pese a eso, hizo eje en la herencia recibida. Es un Gobierno que tiene muchos fracasos, que no los puede explicar. Habló de un país que no existe, de Narnia, porque de Argentina, no”.

Y agregó: “En Argentina cae el poder adquisitivo de los salarios. Hay despidos a mansalva, cierran las empresas, la gente está revolviendo la basura, vas a cualquier plaza a la noche y te encontrás con la gente comiendo con asistencia social, han cerrado los comedores”.

"Kukas, me encanta domarlos, me encanta verlos llorar": las frases más enardecidas de Milei en el Congreso

“Lo único que hizo fue seguir planteando que va a someterse al Gobierno norteamericano de Trump, va a habilitar el saqueo a mansalva de todos nuestros recursos, se va a someter a todos los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Para la población no queda más que más penurias”, señaló.

Por su parte, Myriam Bregman, referente del PTS, señaló: “Cada vez que le digo ‘gatito mimoso’, Milei se pone nervioso. Nos agredió en un circo totalmente preparado, como un cumpleaños donde cada cosa que decía se la aplaudían. Se vio un Presidente muy desconectado de la realidad social y económica del país. No pudo hacer un solo anuncio concreto y se dedicó a repetir frases hechas para que sus seguidores lo aplaudan. La desconexión con lo que está pasando en el país se vio de forma patente”.

