Gritos, aliados en primera fila y un Congreso que se convirtió en una tribuna: lo que no se vio de la Asamblea Legislativa 2026

Con un Congreso teñido de violeta tras las elecciones de 2025, Javier Milei inauguró el período 143 de sesiones ordinarias entre cruces ásperos, militancia desbordada y aliados sentados en primera fila. Hubo advertencias económicas en la previa, chicanas personales en pleno discurso y algunas escenas que volvieron a exponer la tensión con Victoria Villarruel.

La previa: expectativa de soluciones económicas

“Más de lo mismo, espero del discurso de hoy”. La frase del diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, sintetizaba el clima previo en los pasillos. “Si repite el discurso de Davos muestra señal de vulnerabilidad en este momento económico”, agregó. No era el único que ponía la lupa en la economía. Nicolás Massot, de Encuentro Federal, deslizó: “Es la economía lo que preocupa. Veremos qué dice Milei…”.

Afuera del recinto la expectativa no era épica, era económica. Oscar Zago fue más directo: “Esperemos que haya anuncios reales para la economía, que es lo que realmente preocupa en este momento. Nosotros acompañamos la reforma laboral porque queremos que haya inversiones, pero hace falta mucho más que eso”. Y dejó una crítica lateral que no pasó inadvertida: “Me enteré por la AFA y no por Cancillería que liberaron a Nahuel Gallo. Un desastre”.

Desde el Frente de Izquierda anticipaban confrontación. “Cada vez será más restrictivo todo. No dejaron entrar a más de una persona de nuestro equipo al Congreso. Tenemos nuestros carteles por despidos de FATE, Irán, reforma laboral esclavista y si anuncia indultos a represores”, dijeron antes de ingresar.

Juan Grabois, de Unión por la Patria, también marcó el tono. “No esperamos nada de este Gobierno. Cuidado con cómo los tratan hoy a los periodistas”.

Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, optó por la épica oficialista: “Esperamos que celebre todo lo aprobado en extraordinarias, que es monumental. Y se viene la segunda parte”.

A las 20.55, Javier Milei llegó al Congreso. A las 21.10 ingresó al recinto. La triste decisión del 2025 volvió a repetirse en la organización: los periodistas parlamentarios fueron trasladados de los palcos del primer piso —donde históricamente trabajan— a la tercera planta. Segundo año consecutivo relegados. En ese mismo nivel, militantes invitados por el Poder Ejecutivo.

El recinto ya no era el mismo. Tras los comicios de 2025, la presencia violeta se hizo sentir. Apenas el Presidente cruzó el umbral, estallaron los cánticos: “Presidente, Presidente” y la ya clásica intro de “Panic Show”, de La Renga, convertida en banda sonora oficial del mileísmo.

La otra escena que no pasó desapercibida ocurrió en los primeros minutos: Victoria Villarruel le robó varios segundos de cámara a Milei en la transmisión oficial. Caminó pegada a él, casi superpuesta al encuadre. En medio de la tensión pública entre ambos, el detalle tuvo lectura política inmediata. Pero otra vez, la transmisión le cortó la cabeza: solo se vio parte de su torso. El “banquillo” camuflado con la alfombra roja tampoco ayudó a la toma. Como el año pasado, la vice quedó fuera del plano. Y el Presidente volvió a usar el atril con escalón.

Gritos, insultos y la militancia eufórica

“¿Dónde está tu amigo Espert?”, le gritó Nicolás del Caño a Milei. Los palcos reaccionaron al instante con cánticos para taparlo.

Desde la bancada peronista le mencionaron la “justicia social” y el Presidente respondió sin filtro: “Delincuentes, por eso tienen a la suya presa”. El recinto se convirtió en una caja de resonancia. “Saben que los audios son falsos, manga de chorros. Sigan operando. Va a seguir presa. Por el memorándum de Irán, porque es una chorra, la más chorra de la historia”, lanzó en alusión a Cristina Kirchner.

“Martínez, los chorros son ustedes”, agregó, apuntando a Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, que se había levantado para reclamarle a Martín Menem por los agravios.

La mayoría de los cruces tuvieron como protagonistas a Martínez, Grabois y Del Caño. “Les gané por goleada en el balotaje”, gritó Milei en otro tramo, mientras desde los palcos libertarios le gritaban “delincuente” a Grabois.

Hubo más. “¿Qué le pasa a la Chilindrina troska?”, disparó contra Myriam Bregman. Más tarde, al salir, la diputada del FIT posó para fotos simulando el peinado del personaje de El Chavo del 8, ironizando sobre la chicana.

El canto libertario “Saquen al pingüino del cajón, para que vea que los pibes cambiaron de ideas…” volvió a sonar con fuerza. También reapareció el gesto de los tres dedos levantados, en alusión al “3%” por el escándalo de Discapacidad. Grabois, además, escribió en un cuaderno “$Líbranos del mal” y lo levantó en dirección al Presidente.

Otro momento de ovación fue cuando Milei calificó a su ministro de Economía, Luis Caputo, como “el mejor de la historia”. El recinto respondió con un coro: “Toto, Toto”.

En medio de uno de los cruces, dos senadoras se levantaron y se fueron: la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza.

Al término del discurso —que finalizó a las 22.45— Germán Martínez confirmó a PERFIL qué le había dicho a Martín Menem cuando se levantó: “No era lo que él me había dicho que iba a suceder hoy: sin golpes bajos”. Y agregó: “Los aplausos eran siempre con insultos. Queríamos que mostraran lo que son”.

Sobre las ausencias de La Cámpora, Martínez aclaró que Florencia Carignano estuvo presente, pero solo tres de unos quince legisladores del espacio bajaron al recinto. Máximo Kirchner no asistió. Y sobre el anuncio presidencial de “90 paquetes de leyes”, ironizó: “¿Qué 90 paquetes de leyes? No le va a salir…”.

En la misma línea, Agustín Rossi sostuvo: “Nunca, desde el 83 hasta acá, sucedió esto. Podíamos habernos ido a los 5 minutos”.

La foto política: aliados en primera fila y palcos libertarios

Más allá del ruido, hubo una imagen silenciosa que dijo mucho: en la primera fila, sentados como si fueran propios, estuvieron senadores que no pertenecen formalmente al oficialismo pero respaldaron su agenda en extraordinarias: Eduardo Vischi (UCR), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas) y Flavia Royón (Primero los Salteños). También Luis Juez y Pablo Cervi, recientemente migrados al bloque libertario. Patricia Bullrich, en el centro de ese semicírculo. Aplaudían poco. Medían cada gesto.

En los palcos se vio a los padres del Presidente, a Eduardo “Lule” Menem, a Santiago Bausili, a Santiago Caputo, al "Gordo Dan” y a otros funcionarios. También al influencer libertario Emmanuel Danann, ubicado en la primera fila de uno de los palcos, junto a su pareja, con quien no tuvieron pudor para demostraciones afectuosas ni siquiera durante el discurso y a la vista de todo el recinto.

Entre los invitados estuvieron Juan Manuel López y Rodrigo de Loredo, ya fuera de la Cámara desde diciembre de 2025, convocados por Martín Menem como “ex jefes de bloque”. También el economista asesor de Milei, Miguel Boggiano, el fiscal Carlos Stornelli, delegaciones diplomáticas, Florencia Arietto y todos los jueces de la Corte Suprema. Entre los gobernadores: Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Claudio Poggi, Leandro Zdero, Rolando Figueroa y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

El recinto fue escenario de otra postal simbólica: cuando Milei saludó a la diputada Lorena Villaverde, volvieron los gritos de “¿Dónde está Espert?”. La militancia respondió con cánticos para taparlos.

