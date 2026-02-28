El cruce entre Laje y Villarruel: "Políticamente está haciendo las cosas muy mal"

Agustín Laje acusó a Villarruel de prestarse al “juego político del kirchnerismo” y ella respondió con una chicana sobre el caso $LIBRA, que salpica a Milei.

En las últimas horas, tras la aprobación de la reforma de penal juvenil, la vicepresidenta se expresó en contra de la medida, demostrando una vez más sus desacuerdos con el Gobierno.

En ese sentido, Agustín Laje, politólogo y amigo del presidente Milei, apuntó contra ella y se refirió a su juego político. En entrevista con el programa “Raro”, conducido por Tomás Díaz Cueto y Martín Almeida en Laca Stream, dijo, con ironía, que "quiere disfrazarse de Unicef".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El golpe de Victoria Villarruel

"No sé, no conozco a nadie en UNICEF, pero él sí conoce bien a los que estaban en el temita de las shitcoins", escribió la vice en X, en respuesta al video de Laje.

La frase apunta directamente a Mauricio Novelli. Laje admite en público su amistad con Novelli, uno de los dos lobbistas cercanos a Milei que estuvo en Dallas durante el lanzamiento de $LIBRA. Además, el propio Laje dictó clases en “N&W Professional Traders”, la academia fundada por Novelli, donde también enseñaba economía el actual mandatario.

Sin embargo, ese no fue todo el descargo del politólogo: "Políticamente me parece que está haciendo muy mal las cosas, y si ella cree que va a poder arrebatar una porción del voto conservador en 2027, habiéndose reunido con Quintela, con Insfrán, no sé, pronto la veremos con Kicillof, donde está constantemente tratando de petardear el plan de estabilización económico", la criticó Laje.

Villarruel se declara proteccionista y profundiza la pelea con el Gobierno

Y volvió a referirse al cambio de idea respecto de la baja de la imputabilidad: "El otro día salió a tratar de involucrar a la Iglesia para tratar de que la Iglesia fuera crítica. Quería que la Iglesia fuera crítica con la edad de imputabilidad, algo con lo que ella siempre ha estado de acuerdo, sé muy bien cuáles son sus ideas políticas desde hace 20 años". “Lamentablemente ella se ha prestado al juego político del kirchnerismo y van a intentarle usarla a ella para robarle votos a Milei en su reelección, pero afortunadamente están haciendo muy mal las cosas", agregó.

Villarruel no perdió el tiempo y siguió respondiendo a usuarios que la citaban para que leyera sus posteos. “¿Cuánto le habrán puesto a Laje?”, consultó uno. "La suficiente para difamar a quien apenas asumió le ofreció un cargo en el Senado. Igual que a su extrañamente rubio amigo. Aquila non capit muscas", señaló la vicepresidenta.

También dijo que está decepcionada de haberle ofrecido sumarse a su gestión en el Senado.

RG