Ricardo Quintela no se rinde: "Este Gobierno no llega al 2027"

Tras sus polémicas declaraciones sobre una posible salida anticipada de Javier Milei de la presidencia, y luego de haber sido denunciado por el fiscal Carlos Stornelli a raíz de esos dichos, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, insistió en que "de continuar con estas políticas y no modificarlas, este gobierno no llega al 10 de diciembre del 2027".

El mandatario provincial habló este viernes 27 de febrero sobre la situación social y económica del país y aseguró que la ve "difícil".

"Veo una situación de creciente malestar social, de dificultades que crecen, de problemas que crecen, y que esto se está manifestando permanentemente en los distintos movimientos que existen en los sectores de la sociedad que se ven afectados", sostuvo Quintela en diálogo con Nacho Otero en Coworking (Radio Delta 90.3)

Respecto a cuáles son los sectores que, según su visión, son perjudicados, el gobernador riojano señaló: “Fundamentalmente los trabajadores, la industria, el tema de los sectores vulnerables que cada día tienen más dificultades, la pérdida del poder adquisitivo, si a eso se le agrega el desempleo creciente que se está produciendo en el país, esto engrosa la situación de vulnerabilidad y la amplía".

Respecto a la denuncia que le realizó el fiscal Carlos Stornelli por sus dichos sobre una posible salida anticipada de Javier Milei de la presidencia, Quintela consideró que "yo lo que hice fue un análisis político, hice una descripción de lo que yo visualizo de cuál es la realidad y lo que digo es que de continuar con estas políticas y no modificarlas, este gobierno no llega al 10 de diciembre del 2027”. De inmediato, aclaró: “No estoy instando al pueblo a que saque armas, ni nada de eso".

El dirigente peronista también habló sobre la organización de los trabajadores y la CGT, y afirmó: “Yo lo que digo como peronista es que la Confederación General del Trabajo tiene que armar un plan de lucha, tiene que resistir este modelo, este modelo que atenta contra los trabajadores, que es inconstitucional también la ley de la reforma laboral, porque obviamente vulnera el artículo 14 bis y vulnera tratados internacionales y algo que tiene rango constitucional".

Quintela luego aseguró: "Yo creo que quien tiene que manifestarse o quién tiene que visibilizar los problemas que vamos a tener en este caso es la CGT, acompañada por todos aquellos que tenemos responsabilidad y que tenemos que defender también los derechos de la gente".

Sobre los legisladores peronistas que votaron proyectos del oficialismo, Quintela señaló que "A mí me interesa poco esa situación. Lo que me interesa es el conjunto del pueblo peronista. Por ahí los dirigentes no están a la altura de lo que el pueblo necesita. Todos sabemos muchas veces el por qué se dan esos movimientos, máximo cuando hay un hombre, o cuando hay un poder que no hacen lo que tienen que hacer”.

Y agregó: "Cosas que hacen a cara descubierta. Con Kueider tuvimos un ejemplo claro de lo que está pasando en el Senado y también con representaciones muy claras en las cámaras de diputados".

Acerca de las sospechas de coimas, el gobernador fue categórico: "Las sospechas están. Las pruebas no las tengo, pero las sospechas están. Es muy difícil dejar las convicciones al lado de la banca como para pasarse a acompañar un proyecto que está en la antítesis de lo que sostiene el justicialismo".

“El peronismo debe convocar a otros partidos políticos”

Sobre la conducción del PJ, Quintela explicó: "Yo creo que ahora tiene que ser un grupo de compañeros que nos sentemos alrededor de una mesa a diseñar primero un proyecto político que encabece el peronismo como columna vertebral de un espacio mucho más grande que el peronismo".

Y agregó: "Debe haber un núcleo central que pueda convocar a otros partidos políticos, movimientos sociales, a la Confederación General de los Trabajadores, etc. Para que podamos constituir un frente político que pueda diseñar".

Luego admitió que: "Falta que nos pongamos a elaborar el proyecto de país que tenemos que presentar a la sociedad con un programa de gobierno que empatice con nuestra gente y que la gente se sienta contenida y que su problema esté dentro del programa de problemas que hay que resolver en el país".

Y aseguró: "La potencialidad que tiene Argentina la tienen muy pocos países. De Sudamérica creo que ninguno. Porque lo que tiene uno, le falta al otro. Y nosotros tenemos todo. Tenemos montañas, tenemos los Andes, tenemos mares, tenemos océanos, tenemos hielo, tenemos reserva de agua dulce, tenemos hidrocarburos, tenemos un desarrollo en el sector agropecuario potentísimo, tenemos minerales, tenemos pesca, tenemos madera, tenemos hierba, tenemos tabaco".

Además agregó: "Tenemos todo para hacer una Argentina potencia, para industrializar y agregarle valor a todas las materias primas que tenemos, y generar un país con crecimiento y desarrollo, con oportunidades laborales, con oportunidades de crecimiento e incorporación de vastos sectores que están excluidos del sistema".

Respecto a la posibilidad de un espacio en común con Victoria Villarruel, Quintela fue claro: "No creo. Principalmente por su posición negacionista. Tengamos en cuenta que el peronismo viene sufriendo desde el año 1955, desde el bombardeo a Plaza de Mayo."

Y agregó: "Tenemos los fusilamientos de José León Suárez, la proscripción del peronismo, la prohibición de los símbolos, la prohibición de poder hablar de Perón, la proscripción de 18 años."

Ante la mención de su foto con Villarruel, aclaró: "No te puedo decir yo si está bien o no, pero insisto, en principio, me parece que no hay lugar para ella en el peronismo. Me parece que no por su posición negacionista de la década del setenta, de los 30.000 desaparecidos, los compañeros muertos, los compañeros torturados, los compañeros que fueron vejados."

Y agregó: "Lo que fue esa teoría de los dos demonios, no existe ni existirá nunca, porque aún quizás aquellos que consideran que (las organizaciones armadas) fueron terroristas, tenían una línea de pensamiento y un ideal, y el Estado no puede actuar por fuera de la ley. Y el Estado actuó por fuera de la ley. Por lo tanto, yo creo que es difícil."

