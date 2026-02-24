El "Gitano" Quintela: "Si Milei termina su mandato el país quedará destruido y entregado"

El gobernador de La Rioja, Ricardo “Gitano” Quintela, advirtió que, si Milei termina su mandato, el país quedará "destruido y entregado", y pidió tener "la decisión" del 2001.

En comunicación con el programa de radio Mañana y Sylvestre, conducido por Gustavo Sylvestre en radio 10, el riojano se refirió a que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027” porque “si llegamos así” seria con un país totalmente “destruido” y “entregado”.

A lo que agregó “guarda de La Pampa para abajo”, “guarda con la Patagonia” “no vaya a ser cosa que nos enteremos que se quedaron no solamente con las Malvinas Argentinas”.

Además, se refirió al peronismo como fuerza política y aseguró que, a pesar de que “dejo girones en el camino, debe asumir la responsabilidad histórica” que le corresponde. El conductor, Gustavo Sylvestre adhirió, “totalmente, y hay que asumirla rápidamente”.

El dirigente recordó el 2001, cuando el país era un caos y las presiones populares, además de la mala gestión política derivaron en una de las peores situaciones que atravesó. “Acordate, que en el 2001 tomamos decisión [los peronistas] y avanzamos con la reconstrucción de un país que estaba destruido” con el “que se vayan todos”.

Sumado a eso, hizo referencia a los “39 compañeros muertos” de aquel entonces, pero “hay sacrificios que valen la pena”, aseguró porque sino “vamos a terminar en un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo”.

Manuel Adorni compartió el video de la entrevista y simplemente agrego “¿?” a los dichos del gobernador, mostrándose sorprendido y desorientado por las declaraciones.

Quintela, representante del Partido Justicialista en La Rioja, ha tenido numerosos enfrentamientos y disidencias con el gobierno. Durante la firma del Pacto de Mayo, el gobernador decidió no participar de la reunión convocada y llamó a que la CGT organizara paros para demostrar su rechazo al pacto en particular y a las medidas económicas en general.

Asimismo, la distribución de fondos a las provincias fue otro punto álgido de la discusión entre los dirigentes, ya que Quintela denuncio un “ahogo” fiscal por parte del gobierno nacional y se unió a otros gobernadores para reclamar una mejor distribución de fondos federales.

