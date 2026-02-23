"Milei hace eliminar la crueldad de las licencias médicas, pero si pasaba, pasaba".

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) se refirió a la intención del Gobierno de Milei de cambiar las licencias médicas y reducir el pago de los salarios de las trabajadoras y trabajadores.

“Milei siempre tuvo la intención de bajarle el sueldo a quien se enferma y no puede ir a trabajar. Contó con Sturzenegger para poner la cara, porque le gusta ser el cruel de la película. Pero fue él”, expresó Fernando Espinoza en su cuenta de “X”.

“Escondió la barbaridad que quiso hacer con las licencias y por eso mandó agregar el artículo a última hora, haciendo trampa a los que votaron con los libertarios. Ahora la hace “explicar” a Bullrich, a la que no le cuesta nada defender o justificar ataques a los trabajadores”, continuó el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y agregó: “Votar positivamente esta Reforma Laboral fue una insensibilidad jamás vista desde el retorno de la democracia. Los que acompañaron a los libertarios no tienen excusa. Hasta a ellos mismos esto les pareció demasiado. Ahora no saben cómo decir a los trabajadores que “no sabían”.

“No se trata sólo de las licencias médicas: esta ley está llena de retrocesos y de desaparición de derechos que llevaron décadas y décadas de lucha para poder conquistarlos. Todos los expertos y los propios empresarios sostienen que esta ley no creará ni un solo puesto de trabajo”, aseveró Fernando Espinoza.

“Milei no tiene límites y sobreactúa haciendo lo que nadie hace en el mundo para seguir con su descabellada “batalla cultural”, que en el fondo consiste sólo en precarizar el trabajo y favorecer a los grandes capitales. Nada nuevo bajo el sol. Es volver a principios del 1900”.

Por último, Fernando Espinoza resaltó: “No lo vamos a permitir. Esta ley es totalmente anticonstitucional. Iremos a la Justicia para que le ponga un freno y seguiremos luchando y trabajando para que en 2027 se vaya este Gobierno de Milei y termine esta pesadilla que vivimos la mayoría de los argentinos”.

