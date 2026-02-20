Miles de vecinos de Lomas participaron del Festival solidario Carnaval en Comunidad

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, junto a su esposa, la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía, participaron del Festival Carnaval en Comunidad en la Plaza Grigera. Miles de vecinos se dieron cita para disfrutar de la música de La Delio Valdez y Agarrate Catalina, además de la presentación de comparsas locales. También estuvieron presentes la Jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la Secretaría General, Aldana Scillama. Además, en el marco de la celebración se reunieron donaciones de útiles escolares en el marco de una iniciativa del programa Compartir Lomas.

“Estamos recontra contentos de haber formado parte de esta jornada en la Plaza Grigera. Fueron miles las familias de Lomas, chicos, abuelos, mamás y papás, siendo felices en comunidad”, destacó Otermín y añadió que “en nombre del Gobierno de la Comunidad quiero agradecerles muy especialmente a tantos lomenses solidarios que trajeron útiles escolares las familias que lo necesitan por el inicio de clases”.

Desde el jueves y durante todo el fin de semana largo hubo propuestas culturales con murgas de Lomas y artistas invitados en Fiorito, Santa Marta, Lamadrid, San José, Budge y hoy martes en Parque Barón y Banfield. “Lomas es compartir en Comunidad”, concluyó el Intendente.