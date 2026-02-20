La Provincia y la Unión Industrial acordaron sostener la producción y el empleo

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió en Casa de Gobierno con representantes de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) para analizar la situación del sector en un contexto económico nacional complejo. Durante la charla acordaron una mesa de trabajo conjunto para defender la actividad productiva. Participaron el vicegobernador Miguel Acevedo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.

En representación de la UIT asistieron su presidente, Jorge Rocchia Ferro (Azúcar); la vicepresidenta, Florencia Andriani (Metalmecánica); el secretario, Santiago Bonatti (Textil); el prosecretario, Horacio Paz (Sal); el tesorero, Fernando Carrera (Citrus); y los miembros de la comisión directiva: Gerardo Andriani (Metalmecánica), Roberto Arano (Azúcar), Luciana Zamora (Citrus), Álvaro Gautero (Municiones) y Germán Cardozo (Textil).

Tras el encuentro, el vicegobernador Acevedo expresó: “Una reunión altamente positiva. Son momentos en donde nadie puede decir que no estamos atravesando situaciones difíciles en la industria, no tan solo Tucumán sino en Argentina, y es momento en donde tenemos que trabajar de manera coordinada, el sector privado con el Estado. Quienes generan las riquezas en la provincia y en la nación son las empresas privadas y como Estado tenemos que apoyar y brindar las condiciones necesarias para que se siga sosteniendo muchas industrias que hoy tienen dificultades”.

Asimismo, señaló: “La Unión Industrial planteó varias opciones que dejó para que una mesa que no sea grande sino más bien reducida y que sea efectiva, que pueda realizar acciones concretas”. En ese sentido, indicó: “Nosotros entendimos con el gobernador que era necesario tener la reunión de manera conjunta porque la Legislatura tiene que sancionar en algunas leyes nuevas o leyes que den respaldo a acciones que toma el Poder Ejecutivo que muchas veces necesita tomar algunas determinaciones para beneficiar a algunas empresas en la actividad para sustentarlas. En ese caso es necesario tener una ley que dé el respaldo para que las acciones ejecutivas también se realicen. Así que en ese sentido hemos puesto como siempre la Legislatura a disposición de lo que sea el crecimiento, desarrollo y sustentabilidad de las empresas tucumanas”.

Acevedo sostuvo, además: “Hay una caída del consumo muy sostenida desde hace tiempo. Eso implica que la coparticipación provincial se reduzca. Si nosotros también tomamos actitudes que reduzcan los ingresos provinciales, hay que mantener un fino equilibrio porque la provincia se hizo cargo, como todos ustedes saben, de compromisos y de erogaciones que antes lo hacía la Nación y que lo hace ahora el Gobierno provincial. Como el Incentivo Docente, como el subsidio al transporte, como la atención que estamos dando a los jubilados”. Y agregó: “La finanza tucumana hay que cuidarla, estamos en un fino equilibrio y tenemos que preservar la paz social. Es momento en donde todos, cada uno de los sectores pongan un granito de arena para que podamos salir adelante”.

Respecto del escenario nacional, afirmó: “La importación está afectando muchísimo a las industrias regionales. En ese sentido, como provincias de manera individual, a veces no se tiene el peso necesario, pero cuando hablamos de la región, la región del norte, que la venimos fortaleciendo con el diálogo que tiene el gobernador, yo con los vicegobernadores, como región tenemos que ponernos y decir algo que no es ajeno. Yo lo he repetido más de una oportunidad. Desde el centro no nos miran, con distintos gobiernos, con distintas gestiones. Es momento en donde Tucumán y el norte tucumano, el norte del país se fortalezca, entendamos que tenemos cosas en común y que actuemos como región. Actuando como región, yo creo que vamos a fortalecernos mutuamente las provincias que la componen”.

Sobre la situación industrial, sobre la situación de la empresa FATE, indicó que el hecho se ve “con mucha preocupación, es un tema que también lo charlamos dentro de la reunión que tuvimos con los industriales. Se hizo en Tucumán también, se afectó algunas plantas, algunas que están trabajando con subvenciones parciales. Lo que hay que hacer es tener la prudencia necesaria, no ser tan intempestivos como fue esto lamentable que deja a muchos trabajadores. Cuando hablamos de trabajadores, hablamos de familias también. Sin su ingreso es una situación preocupante y por eso la reunión que tuvimos también”.

“Si Estados Unidos ha puesto el 100% de aranceles y si en todo el mundo ponen aranceles, nosotros deberíamos hacer eso y fundamentalmente cuando no se conoce el precio de referencia. Creo que todo el norte está sintiendo esta crisis mucho más que la zona central o Vaca Muerta”, reflexionó.

Por su parte, el presidente de la UIT, Jorge Rocchia Ferro, expresó: “Fue un muy buen encuentro. Planteamos cuál era la necesidad del sector a nivel provincial, porque entendemos que a nivel nacional estamos bastante descuidados. A nivel nacional no están pensando para nada en el norte”.

En ese sentido, sostuvo: “Tenemos seis o siete plantas textiles que han cerrado, tenemos el Celusal que anda con inconveniente, la metalúrgica, entre otras. En este momento no hay ningún tipo de apoyo de la Nación hacia nosotros. Entonces, cuando digo nosotros, es todo el norte argentino”.

Y agregó: “Hemos tenido una definición muy buena en cuanto se va a hacer una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, con el vicegobernador y con la Unión Industrial, donde trabajemos codo a codo porque todos trabajamos en definitiva por Tucumán. Entonces, la generación de empleo, el sostenimiento de las empresas es un tema central para todo el mundo”.

En relación con la política comercial, afirmó: “A nivel nacional, hay una importación indiscriminada, se importa todo, al punto tal de que hay una empresa muy importante que produce pollos que se llama Tres Arroyos que está cerrando por el pollo que acaba de entrar de Brasil. Hay una empresa tucumana que está produciendo lima y no puede vender en el mercado local por la inundación de lima de parte de Brasil” y recordó que “hay 26.000 establecimientos, entre chiquitos y grandes, que han cerrado”.

Con respecto al paro llevado adelante por las centrales obreras, el industrial remarcó: “todas nuestras empresas están trabajando, los tres ingenieros nuestros están trabajando, los 14 ingenios de la provincia están trabajando; la metalmecánica también, o sea, en lo que es nosotros no hay para nada un paro”.

Asimismo, indicó: “Yo no iría por la reforma laboral, yo iría por lo que nos está haciendo daño, nos está haciendo daño el 40% de tasa de interés”. Y añadió: “Preveo un futuro incierto y con gravísimos problemas”. Finalmente, en referencia a la situación regional, sostuvo “que los porteños no conocen el norte” y que a la Nación “no le interesa”.