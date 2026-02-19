Desde Netflix y HBO Max hasta marcas como Valentino Beauty: Victoria Mezquita, la argentina que hizo carrera en la industria del contenido

Victoria Mezquita no llegó a la industria creativa por casualidad. Tampoco por pertenecer a círculos cerrados. Su recorrido es el resultado de una combinación poco frecuente: formación estratégica, liderazgo creativo y una ambición sostenida que convirtió la identidad cultural en una ventaja competitiva.

Radicada en Nueva York, Mezquita desarrolla hoy su carrera entre el mundo del entretenimiento, el lujo y el contenido cultural. Se desempeña como Creative Content Strategist, liderando la estrategia, producción y ejecución integral de experiencias de marca para audiencias de alto perfil, tanto en el ámbito corporativo como en el creativo.

Su trabajo se caracteriza por una mirada que integra narrativa, dirección creativa y resultados medibles. En ese cruce, lideró activaciones de gran escala, incluyendo una alianza de marca bi-costera valuada en USD 250.000 para una de las marcas de lujo más relevantes a nivel global, gestionando desde el concepto hasta la ejecución final.

En paralelo, desarrolló una carrera sólida como creadora de contenido estratégico, colaborando con marcas líderes como HBO Max, Yves Saint Laurent Beauty, entre otras top brands. HBO/Max, la convoca de manera recurrente a premieres oficiales en Nueva York para representar a audiencias latinoamericanas, incluyendo entrevistas para Warner Bros Latam.

Lejos de entender la creatividad como inspiración aislada, Mezquita la concibe como una industria. “La creatividad sin estructura es inspiración; con estructura, es industria”, sostiene, una definición que atraviesa toda su trayectoria. Esa visión la llevó también a desempeñarse como directora creativa y directora audiovisual en videoclips y short films reconocidos internacionalmente con premios como el Telly Award y el NFFTY Award.

Hoy, su diferencial radica en la capacidad de traducir identidad cultural en valor de marca, liderar procesos creativos complejos y operar con estándares globales sin perder una mirada latina contemporánea. “Ser latina no es una categoría: es una ventaja competitiva”, resume.

A futuro, Victoria Mezquita busca consolidar aún más su marca personal a nivel internacional y expandir su impacto a través del desarrollo de proyectos propios, escalables en distintos mercados. No como una promesa, sino como la continuidad lógica de una carrera ya validada.

Por Lucas Valenzuela.