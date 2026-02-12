El destino a orillas del río Uruguay que se luce en el fin de semana largo de carnaval

El próximo fin de semana largo de carnaval es una oportunidad ideal para una escapada al litoral argentino, y Concordia se presenta como uno de los destinos más atractivos de Entre Ríos. Ubicada a orillas del río Uruguay e integrada a la Región Binacional de Salto Grande, la ciudad propone cuatro días de actividades que combinan celebración, cultura, naturaleza y relax, pensadas para recorrer el destino a distintos ritmos y desde múltiples miradas.

Con una agenda que articula espectáculos populares, experiencias guiadas, propuestas gastronómicas y bienestar, Concordia consolida su perfil como destino de escapadas cortas, accesible y diverso, tanto para turistas como para visitantes frecuentes del litoral.

Carnaval y experiencias culturales para vivir la ciudad

El carnaval es uno de los grandes protagonistas del fin de semana largo, con noches de alto impacto visual y musical en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio. Los desfiles, previstos para el 14, 16 y 21 de febrero, reúnen a las comparsas Ráfaga, Imperio, Emperatriz y Bella Samba, que despliegan trajes imponentes, música en vivo y una puesta en escena que transforma cada jornada en un espectáculo a cielo abierto. Para quienes buscan una experiencia diferencial, el sector VIP Turista ofrece mesas con ubicación preferencial y vista privilegiada del corsódromo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En paralelo, la ciudad ofrece una agenda de recorridos guiados gratuitos y experiencias temáticas, como los circuitos por el casco histórico, el legado Art Nouveau y los museos locales, a los que se suman las visitas al Castillo San Carlos, con propuestas literarias, arquitectónicas y de títeres para disfrutar en familia.

Por su parte, el Naranjal de Pereda invita a combinar historia y paisaje a la vera del río Uruguay, con experiencias sensoriales ligadas a la identidad productiva de la región.

El bus turístico ofrece otra forma de conocer Concordia, conectando la costanera, zonas culturales y principales atractivos mediante salidas especiales que permiten una mirada panorámica del destino.

Termas, gastronomía y naturaleza a orillas del río Uruguay

El bienestar ocupa un lugar central durante el fin de semana largo, con los complejos Termas Concordia, Ayuí y Punta Viracho como opciones ideales para alternar actividades urbanas con momentos de relax en entornos naturales. La propuesta se completa con una variada oferta gastronómica que incluye bares, restaurantes, food trucks y espacios del centro, donde conviven sabores regionales y cocina contemporánea, con beneficios especiales por el Día de los Enamorados.

El enoturismo suma valor a la experiencia con visitas a bodegas y viñedos de la región, degustaciones y recorridos guiados que destacan cepas como Tannat, Marselan y Chardonnay. Además, el destino ofrece turismo activo y propuestas al aire libre: senderismo, cabalgatas, avistaje de aves, pesca deportiva, actividades náuticas, paseos en catamarán y vuelos de bautismo con vistas únicas del paisaje entrerriano.

La conectividad aérea es otro de los diferenciales de Concordia. A través de Humming Airways, la ciudad cuenta con vuelos regulares que la unen con Aeroparque Jorge Newbery en apenas 45 minutos, facilitando las escapadas desde Buenos Aires y posicionando al destino como una alternativa competitiva dentro del litoral argentino.

Con una costanera ideal para paseos, espacios verdes accesibles y una agenda organizada que integra celebración, cultura y naturaleza, Concordia se consolida como una opción completa para disfrutar el fin de semana largo de carnaval. Más información sobre la programación y los recorridos disponibles puede consultarse en las redes sociales de @comparticoncordia.